Dans une surprise qui a suscité une vague de controverses au sein du monde du football, le comité organisateur de la cérémonie du Ballon d'Or a dévoilé la liste finale des cinq nommés pour le prix du meilleur entraîneur du monde pour l'année 2026, une liste où la concurrence fait rage entre les champions du monde et les rois des grands championnats, tandis que l'absence la plus marquante est celle de l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone.

En tête de la liste des nommés figure l'Espagnol Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, qui a conduit « la Roja » à un exploit historique en remportant le titre de la Coupe du monde, dans un tournoi où elle a livré une performance défensive exceptionnelle, ses filets n'ayant tremblé qu'une seule fois, confirmant ainsi son statut de meilleur entraîneur sur la scène internationale cette année.

Il est fortement concurrencé par Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, qui a réussi à briser une malédiction de 22 ans et à conduire les Gunners au titre de Premier League anglaise, en plus de mener l'équipe jusqu'à la finale de la Ligue des champions, couronnement d'un projet de construction complet qui a transformé le club londonien en une puissance européenne redoutable.

Figure également sur la liste Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, fort de son riche palmarès aux niveaux national et européen avec l'équipe parisienne, aux côtés d'Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, qui a continué d'imposer sa marque tactique et ses résultats constants en Premier League.

Le quintette est complété par le Belge Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, après avoir conduit le géant bavarois à une domination quasi absolue du championnat allemand avec un football offensif séduisant qui a atteint les phases avancées de la Ligue des champions.

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Malgré cette forte densité de noms nommés, l'absence remarquée et retentissante de l'Allemand Hansi Flick était le sujet de l'heure. En effet, malgré les succès nationaux qu'il a obtenus avec le FC Barcelone la saison dernière, l'échec dans la course aux grands titres européens et l'incapacité à réaliser une saison parfaite l'ont privé d'une place au sein du quintette, ce qui a ouvert la porte aux interrogations sur les critères de sélection cette année.

Cette liste est l'une des nominations les plus concurrentielles et les plus controversées de ces dernières années, en raison de la proximité des exploits, et à l'approche de la date de la cérémonie, les amateurs de football attendent avec impatience de savoir qui sera couronné meilleur entraîneur du monde.