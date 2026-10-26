Les heures qui précèdent l'annonce du vainqueur du Ballon d'Or 2026 ont été marquées par une grosse bévue, après que le site officiel du trophée a semble-t-il publié par erreur des articles annonçant la victoire de trois lauréats différents : l'Anglais Harry Kane (Bayern Munich), l'Espagnol Lamine Yamal (Barcelone) et le Français Kylian Mbappé (Real Madrid).

Le site officiel du Ballon d'Or a publié trois articles, annonçant dans chacun d'eux la victoire de l'un des trois candidats au trophée.

Le titre de l'article consacré à Mbappé était le suivant : « Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Or 2026 grâce à la constance de son niveau au plus haut niveau ».

L'Espagnol Lamine Yamal et l'Anglais Harry Kane ont eux aussi eu droit à un article dédié, ce qui laisse penser que les organisateurs du trophée avaient préparé les trois articles à l'avance, afin de publier le bon au moment voulu, en fonction de l'identité du vainqueur.

Mais il semble que les trois articles aient été publiés par erreur, ce qui a suscité la polémique avant l'annonce officielle du vainqueur du Ballon d'Or 2026.