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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Ballon d'Or : une grave erreur du site officiel sème la polémique autour de l'identité du vainqueur

H. Kane
Kylian Mbappé
L. Yamal
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Le prix ne sortira pas de ce trio

Les heures qui précèdent l'annonce du vainqueur du Ballon d'Or 2026 ont été marquées par une grosse bévue, après que le site officiel du trophée a semble-t-il publié par erreur des articles annonçant la victoire de trois lauréats différents : l'Anglais Harry Kane (Bayern Munich), l'Espagnol Lamine Yamal (Barcelone) et le Français Kylian Mbappé (Real Madrid).

Le site officiel du Ballon d'Or a publié trois articles, annonçant dans chacun d'eux la victoire de l'un des trois candidats au trophée.

Le titre de l'article consacré à Mbappé était le suivant : « Kylian Mbappé remporte le Ballon d'Or 2026 grâce à la constance de son niveau au plus haut niveau ».

L'Espagnol Lamine Yamal et l'Anglais Harry Kane ont eux aussi eu droit à un article dédié, ce qui laisse penser que les organisateurs du trophée avaient préparé les trois articles à l'avance, afin de publier le bon au moment voulu, en fonction de l'identité du vainqueur.

Mais il semble que les trois articles aient été publiés par erreur, ce qui a suscité la polémique avant l'annonce officielle du vainqueur du Ballon d'Or 2026.

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