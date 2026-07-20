



La victoire de l'Espagne à la Coupe du monde teinte de rouge les cotes pour le Ballon d'Or, avec Lamine Yamal en tête de liste pour remporter ce trophée individuel tant convoité. Bien qu’il n’ait pas pu exprimer tout son talent en raison d’un problème physique survenu peu avant la Coupe du monde, le joueur vedette du FC Barcelone (avec lequel il a dominé la Liga) a apporté une contribution fondamentale au triomphe des hommes de De la Fuente. Selon les analystes de paris de Snai et William Hill, Yamal est désormais en tête de la course au Ballon d’Or, avec une cote comprise entre 2,75 et 4,50. La lutte s’annonce toutefois acharnée avec Harry Kane, auteur de 72 buts avec le Bayern Munich et la sélection anglaise, même si l’Angleterre a dû se contenter de la troisième place : l’attaquant reste légèrement favori, avec une cote comprise entre 2,50 et 3,00.

Du côté de l’Espagne, les performances exceptionnelles du capitaine Rodri tout au long de la Coupe du monde permettent au milieu de terrain de faire son entrée dans les cotes pour le Ballon d’Or : une nouvelle victoire après celle de 2024 est cotée à 4,50. La cote de Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi et meilleur réalisateur de l’histoire de la Coupe du monde, s’établit à 6,00, tandis que Lionel Messi, moteur de l’Argentine à 39 ans, pointe à 9,00 pour un éventuel neuvième Ballon d’Or.