Ballon d’Or : Robert Lewandowski réagit enfin au sacre de Lionel Messi

France Football avait décidé de créer un trophée rien que pour lui. Comme si le magazine qui gère le Ballon d’Or savait que voir Robert Lewandowski ne pas soulever le trophée la saison dernière après l’annulation de la cérémonie à cause du Covid-19 et cette année au détriment de Lionel Messi n’était pas juste.

Lundi dernier, au Théâtre du Châtelet, le Polonais est bien monté sur l’estrade et a bien reçu une récompense. Malheureusement ce n’était pas le Ballon d’Or mais le titre de « meilleur buteur de l’année ». Une manière cacher de faire passer la pilule… S’il a été beau joueur en étant présent à Paris tout en sachant qu’il n’avait pas gagner le Saint Graal individuel, Lewandowski n’a pu cacher sa déception, une semaine après.

«J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire, a déclaré le Munichois dans l'émission polonaise Kanale Sportowym. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi... Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine.»

Lewandowski en veut à Messi ?

Après une semaine à cogiter, l’attaquant du Bayern Munich a fait le « deuil » et a prouvé à ceux qui n’ont pas voté pour lui qu’ils avaient eu tord. Lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund, Lewandowski s’est offert un nouveau doublé. De quoi donner encore plus de regrets. D’ailleurs, que pense-t’il de l’hommage de Lionel Messi et de sa proposition de lui donner un Ballon d’Or pour la saison dernière ? L’intéressé ne semble pas vraiment emballé et y voit une communication maitrisé de la part du joueur du PSG…

« Je ne suis pas très enthousiaste à cette idée (de recevoir un Ballon d’Or pour 2020). Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux. »