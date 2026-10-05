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Lamine Yamal Spain 2026Getty
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Ballon d’Or, renversement de situation dans les cotes : Yamal dépasse Kane, peu d’espoir pour Mbappé et Kvara

On croyait que c’était enfin la bonne pour le Ballon d’Or de retour à un joueur anglais, une première dans le nouveau siècle, 28 ans après l’exploit de Micheal Owen, mais ces dernières heures Lamine Yamal a repris nettement l’avantage sur Harry Kane, grand favori des cotes pendant de nombreuses semaines. Sur Planetwin365 Betflag la première consécration du phénomène espagnol passe de 3,50 à 1,75, tandis que l’exploit du capitaine des Three Lions grimpe de 1,60 à 2,25. Pour les jurés, malgré une Coupe du monde en dessous des attentes, le fait d’avoir remporté la Coupe du monde dès sa première tentative récompense les ambitions de Yamal, qui devance un Kane auteur de 72 buts en 2025-2026 entre le Bayern Munich et l’Italie.


Pour les bookmakers, ce sera un duel : très loin derrière à 20,00, le MVP de la dernière Ligue des champions, Khvicha Kvatartskhelia, et Kylian Mbappè, qui boucle la saison en tant que meilleur buteur de Liga, de Ligue des champions et de la Coupe du monde, mais devra encore repousser son rendez-vous avec un premier Ballon d’Or.

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