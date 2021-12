Ballon d’Or : Lionel Messi revient sur sa concurrence avec Cristiano Ronaldo

Il était déjà le premier joueur à en remporter quatre d’affilée. Il est devenu le premier joueur à s’offrir sept Ballon d’Or dans sa carrière. Depuis lundi, et malgré certaines contestations, Lionel Messi a écrit une nouvelle page de son histoire avec le football.

Un sacre qui vient boucler une année 2021 riche en émotion pour l’Argentin, qui a enfin remporté un trophée avec la sélection avec la Copa America, qui a quitté son club de toujours le FC Barcelone pour rejoindre le PSG et son ambition de gagner la Ligue des Champions.

A 34 ans, Messi montre donc que le poids des années n’a pas d’incidence sur son rendement et qu’il souhaite s’offrir une seconde jeunesse dans la capitale française. Qu’on se le dise, les papys qu’il peut former avec Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo n’ont pas rendu les armes.

Messi + CR7 = 12 Ballon d’Or en 13 ans

Avec sept Ballon d’Or, Lionel Messi continue d’accroitre son avance sur le Portugais, bloqué à cinq, mais qui vient d’inscrire le 800eme but de sa carrière, un exploit historique.

Interrogé sur sa concurrence avec CR7 notamment durant leur passage commun en Liga, la Pulga estime que ce duel a servi les deux joueurs mais qu’il n’a pas fait de fixation sur le Portugais, à proprement parler.

L'article continue ci-dessous

"J’ai toujours voulu me surpasser et non pas regarder ce que faisaient les autres. Avec Cristiano Ronaldo, on a entretenu une concurrence pendant des années au sein du même championnat", a déclaré le Parisien dans les colonnes de France Football.

« Cela a été merveilleux et cela nous a servi à tous les deux pour continuer à grandir dans nos carrières respectives. Mais sans forcément avoir un oeil l’un sur l’autre. Je souhaitais juste me surpasser pour être le meilleur dans l’absolu et non pour être meilleur que l’autre."

"Je n’ai jamais dit, pensé, ni même essayé de me faire à cette idée d’être le meilleur de l’histoire. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est plus que suffisant. C’est quelque chose que, jamais, je n’aurais osé imaginer ou rêver."