Ballon d’Or : la cote de Kvaratskhelia baisse, mais son but en Supercoupe ne bouleverse pas la hiérarchie : Kane reste le grand favori

Un autre bijou pour orienter la Supercoupe d’Europe rapproche Khvicha Kvaratskhelia du Ballon d’Or, mais pas suffisamment pour bouleverser la hiérarchie. Même si le trophée, officiellement, n’entre pas dans les évaluations pour la plus prestigieuse et convoitée des récompenses individuelles, il est inévitable que ce but exceptionnel contre Aston Villa puisse malgré tout contribuer à relancer les ambitions de l’ancien Napolitain, dans une saison où il a remporté la Ligue 1 et la Ligue des champions en protagoniste absolu.





En effet, d’après les analyses des betting analysts de Better et Betpassion, la cote de Kvara pour le Ballon d’Or a chuté entre 5,00 et 8,00, contre 12,00 il y a encore quelques semaines. Une baisse drastique qui, comme dit, ne bouleverse toutefois pas la hiérarchie. Tout en haut figure en effet toujours Harry Kane, qui reste le grand favori à 1,90. La concurrence est plus loin, représentée, outre Kvaratskhelia, par les Espagnols champions du monde Lamine Yamal (à 4,00) et Rodri (à 6,00), avec Kylian Mbappé à 7,50.