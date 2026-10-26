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Le monde du football est plongé dans la confusion après que le site officiel du Ballon d’Or a semblé annoncer trois vainqueurs différents, quelques heures seulement avant le gala. Harry Kane, Kylian Mbappe et Lamine Yamal ont chacun été célébrés comme le lauréat du trophée 2026 à la suite d’une série d’erreurs techniques stupéfiantes.

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Les organisateurs ouvrent une enquête après une énorme bourde

Les préparatifs de la plus prestigieuse cérémonie de récompenses individuelles du football ont été éclipsés par un incident technique extraordinaire qui a vu plusieurs joueurs sacrés prématurément. Dans une série d’articles publiés sur le site officiel du Ballon d’Or, le capitaine de l’Angleterre Kane, la superstar du Real Madrid Mbappe et le phénomène de Barcelone Yamal étaient tous présentés comme vainqueurs. Les erreurs ont été repérées lundi après-midi, provoquant immédiatement panique et confusion parmi les personnes chargées de coordonner l’événement au London Palladium.

L’ampleur de l’erreur était considérable : chaque article avait été rédigé comme un hommage définitif à un vainqueur précis. La page consacrée à Kane affichait ce titre : « Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026 : Voici ses plus beaux buts et ses réalisations les plus marquantes d’une saison à 61 buts ». Cet article portait sur ses performances record au Bayern Munich, où il a contribué à remporter un triplé national et atteint la barre des 100 buts en un temps sans précédent, selon les informations du Daily Mail.

La saison remarquable de Harry Kane mise en avant

Le contenu de l’article consacré à Kane ne laissait guère de place au doute quant à sa supposée victoire : « Une avalanche de buts en championnat et en coupe, synonyme de records en 2025-2026, a propulsé Harry Kane vers le Ballon d’Or. Nous revenons ici sur ses buts les plus emblématiques et les plus beaux d’une année particulièrement prolifique. »

Les organisateurs avaient manifestement préparé des dossiers complets sur chaque candidat majeur afin de pouvoir publier immédiatement un article une fois le vainqueur révélé.

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Le jeune Lamine Yamal présenté comme le « nouveau roi »

L’annonce concernant Yamal était tout aussi stupéfiante : elle affirmait que l’adolescent avait battu tous les records de précocité de l’histoire de la récompense. L’article avançait : « En effet, à seulement 19 ans, Lamine Yamal vient de devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire du Ballon d’Or, créé en 1956. » Il comparait ensuite son ascension fulgurante à celles de Lionel Messi et de la légende brésilienne Ronaldo, suggérant que l’Espagnol avait surpassé ces deux icônes par son impact en début de carrière.

Le texte poursuivait ses éloges : « Pour mesurer pleinement l’ampleur de son exploit, il suffit de rappeler que même Lionel Messi, recordman du nombre de trophées, n’avait pas réussi à remporter le Ballon d’Or à cet âge. La star argentine l’a décroché pour la première fois en 2009, à 22 ans et 160 jours. Jusqu’à cette soirée magique à Londres, le record du plus jeune vainqueur de tous les temps appartenait à Ronaldo Nazario, qui avait remporté le Ballon d’Or à 21 ans et 92 jours. Désormais, ce record historique appartient au nouveau roi du football et au tout nouveau lauréat du trophée le plus prestigieux de la planète. Il appartient à Lamine Yamal Nasraoui Ebana. »

Kylian Mbappe également présenté comme vainqueur pour la première fois

Pour ne pas être en reste face à ses rivaux, Mbappe faisait l’objet d’un troisième article célébrant son accession tant attendue au sommet du football. L’article décrivait le Français comme « la régularité incarnée au plus haut niveau » et mettait en avant ses exploits sur la scène internationale. Il affirmait que ses performances lui avaient enfin valu le Ballon d’Or : « Une Coupe du monde marquée par des records et une nouvelle avalanche de buts pour le Real Madrid ont offert à Kylian Mbappe son premier Ballon d’Or. Nous saluons ici la régularité de la star française, non seulement la saison dernière, mais aussi lors de chaque saison depuis qu’elle s’est révélée comme un véritable phénomène. »