Plusieurs joueurs de renom sont absents de la liste des candidats au Ballon d'Or 2026, dévoilée ce mardi par le magazine « France Football » en collaboration avec l'UEFA.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué qu'il s'agit peut-être de l'une des plus grandes surprises de la liste restreinte du Ballon d'Or 2026 : alors que le Paris Saint-Germain compte un nombre record de joueurs parmi les candidats, deux de ses stars de la saison dernière brillent étrangement par leur absence.

Bradley Barcola et Désiré Doué ne figurent pas parmi les prétendants à la distinction individuelle, malgré leur saison remarquable avec le club parisien.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Pour Doué, le bilan est excellent : 28 matches comme titulaire sur 41, 13 buts et 11 passes décisives avec Paris, soit un total de 24 contributions.

L'ailier français a également ajouté 3 buts et deux passes décisives avec l'équipe de France.

Ces chiffres prennent encore plus de valeur si l'on considère qu'il devait souvent faire face à une concurrence féroce dans les postes offensifs du Paris Saint-Germain.

Les données disponibles confirment son importance en Ligue des champions, où il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 13 matches dans la compétition européenne.

L'aspect le plus surprenant est peut-être ce que révèlent les statistiques au-delà des buts et des passes décisives. Doué est celui qui parcourt la plus grande distance par match avec le Paris Saint-Germain, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions, ce qui témoigne de son grand engagement dans le pressing haut, le repli défensif et les percées offensives.

L'absence de Barcola, ancien joueur du Paris Saint-Germain et actuel joueur de Liverpool (13 buts et 7 passes décisives avec Paris la saison dernière), est également frappante, en particulier dans une équipe qui vient tout juste de conserver son titre européen.

Il est déroutant de voir des joueurs cadres comme ceux-ci totalement absents de la liste, dans une équipe qui a de nouveau remporté la Ligue des champions.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Il convient de rappeler que la liste des candidats comprend 10 joueurs ayant évolué la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, qui a dominé sur les plans national et continental.