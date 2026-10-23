Ballon d’Or : Kane est le favori, Yamal le talonne, Mbappé tente de revenir

L’attente autour du Ballon d’Or entre dans le vif du sujet et, comme chaque année, le débat reprend sur celui qui mérite de recevoir la plus haute distinction individuelle du football mondial, qui sera décernée à Londres dans la soirée du lundi 26 octobre. Les prétendants à ce prestigieux trophée ont marqué une saison riche en performances décisives, en succès internationaux et en grandes ambitions personnelles.





Kane favori, Yamal et Mbappé à sa poursuite : Selon les cotes de PokerStars, Harry Kane est le favori parmi les principaux candidats au Ballon d’Or, à 1,45. Le Soulier d’or et ses excellentes performances dans les différentes compétitions font de lui l’homme à battre. Derrière lui se distingue Lamine Yamal, à 3,25, étoile montante du football mondial dont le parcours a été marqué par un succès au Mondial. Plus loin, mais toujours en quête de cette prestigieuse distinction, Kylian Mbappé est coté à 25,00, fort de ses excellentes performances. Parmi les possibles surprises figure enfin Khvicha Kvaratskhelia, à 75,00 : cet outsider de premier plan peut se prévaloir d’une victoire en Ligue des champions et du titre de meilleur joueur de la compétition.

Une place parmi les trois premiers : Messi peut-il encore surprendre ? Le Ballon d’Or n’est pas seulement une affaire de nouveaux prétendants. Parmi les noms qui continuent de retenir l’attention figure naturellement Lionel Messi, coté à 5,00 pour une place parmi les trois premiers.

Son statut de GOAT et ses performances extraordinaires au Mondial amènent inévitablement à se demander si le prodige argentin peut encore monter sur le podium. Une perspective qui ajoute un intérêt sportif supplémentaire à cette course.

À la veille du verdict, la course offre donc de nombreux sujets de discussion : Kane part favori, Yamal tente de créer la surprise, Mbappé cherche la consécration et Kvaratskhelia se présente en outsider. Avec Messi qui vise une place parmi les trois premiers, la lutte pour le Ballon d’Or promet d’alimenter le débat jusqu’au verdict final.