Ballon d’Or : Kane est le favori, Yamal le talonne, Mbappé cherche à refaire son retard

L’attente autour du Ballon d’Or monte et, comme chaque année, le débat reprend sur celui qui mérite de recevoir la plus haute distinction individuelle du football mondial, qui sera décernée à Londres dans la soirée du lundi 26 octobre. Les prétendants à ce prestigieux trophée ont marqué une saison riche en performances décisives, en succès internationaux et en grandes ambitions personnelles.





Kane favori, Yamal et Mbappé à sa poursuite : Selon les cotes de PokerStars, Harry Kane est le favori parmi les principaux candidats au Ballon d’Or, à 1,45. Son Soulier d’or et ses excellentes performances dans les différentes compétitions en font l’homme à battre. Derrière lui se détache Lamine Yamal, à 3,25, étoile montante du football mondial dont le parcours a été couronné par un succès mondial. Plus loin, mais toujours en quête de cette prestigieuse distinction, Kylian Mbappé est coté à 25,00, fort de ses excellentes performances. Parmi les surprises possibles figure enfin Khvicha Kvaratskhelia, à 75,00 : outsider de premier plan, il peut faire valoir sa victoire en Ligue des champions et son titre de meilleur joueur de la compétition.

Une place dans le top 3 : Messi peut-il encore surprendre ? Le Ballon d’Or ne se résume pas à l’émergence de nouveaux protagonistes. Parmi les noms qui continuent de retenir l’attention figure naturellement Lionel Messi, coté à 5,00 pour une place parmi les trois premiers.

Son statut de GOAT et ses performances extraordinaires lors de la Coupe du monde invitent forcément à se demander si le prodige argentin peut encore monter sur le podium. Une perspective qui ajoute une dimension sportive supplémentaire à cette course.

À la veille du verdict, la course ne manque donc pas d’enjeux : Kane part favori, Yamal tente de créer la surprise, Mbappé cherche la consécration et Kvaratskhelia se présente en outsider. Avec Messi également en quête d’une place parmi les trois premiers, la lutte pour le Ballon d’Or promet d’alimenter le débat jusqu’au verdict final.