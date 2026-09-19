« Chacun a le droit de s’exprimer comme il le souhaite. Ce n’est pas de ma responsabilité », a déclaré l’Anglais : « Je n’aime pas vraiment parler de moi, je préfère laisser mes actes sur le terrain parler. »

Et ils sont bel et bien impressionnants. Lors du large succès 7-0 du Bayern face à l’Union Berlin vendredi, Kane a inscrit ses 100e et 101e buts en Bundesliga. Il n’a eu besoin que de 98 matches pour franchir la barre des 100 réalisations. Personne n’avait fait plus vite jusqu’ici.

Kane est considéré comme l’un des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or, qui sera décerné le 26 octobre à Londres. « J’attends simplement et je verrai ce qui se passe », a-t-il déclaré : « Je vais simplement continuer à faire mon truc sur le terrain. » Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, s’est lui aussi exprimé sur cette affaire.

Yamal et Mbappé ont récemment revendiqué le Ballon d’Or

Le champion du monde espagnol Yamal (FC Barcelone) et la superstar française Mbappé (Real Madrid) avaient eux aussi récemment revendiqué le Ballon d’Or et publiquement plaidé leur cause. Kane s’est abstenu de tout jugement, mais a adressé des compliments à ses concurrents. « Yamal est un joueur incroyable. Il a réalisé une grande saison, comme beaucoup d’autres », a ainsi déclaré le joueur de 33 ans : « Mbappé, Michael (Olise), Rodri. Il y a beaucoup de candidats. »

Contrairement à Yamal ou Rodri, qui ont été champions du monde cet été, Kane a manqué un titre international. Avec le Bayern, il a été éliminé en demi-finales de la Ligue des champions par le futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, et lors de la Coupe du monde, il a terminé troisième avec l’Angleterre.