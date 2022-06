Ballon d'Or : Entre Karim Benzema et Thibaut Courtois, Eden Hazard a tranché

L'international belge a donné son favori pour le prochain Ballon d'Or et pense pouvoir retrouver son meilleur niveau.

Avec la victoire en Ligue des champions samedi soir face à Liverpool, il ne fait plus aucun doute que le vainqueur du Ballon d'Or sera un joueur du Real Madrid. Et le grand favori n'est autre que Karim Benzema, mais d'autres Merengue comme Vinicius Jr et Thibaut Courtois ne déméritent pas. Présent avec la Belgique en conférence de presse, Eden Hazard a donné son favori pour le prochain Ballon d'Or entre deux de ses coéquipiers au Real Madrid.

"Karim l'a gagné à 99%"

"Ce sera Karim Benzema, je pense. Il n'y a pas photo. Il y a aussi Sadio Mane, Vinicius Junior, plein de bons joueurs qui ont fait une super saison, pleine et riche. Mais si on prend tout en compte, Karim l'a gagné à 99 % même si on ne connaît pas les votes. En tout cas, je l'espère pour lui car il le mérite", a avoué l'ailier du Real Madrid.

"Je ne pense pas que Thibaut l'emportera mais plutôt qu'il sera dans les cinq, au pire les dix premiers. S'il avait fait une aussi bonne performance en quarts et en demi-finales de Ligue des champions qu'il ne l'a fait en finale, face à Liverpool (1-0, 28 mai), il aurait été Ballon d'Or. Mais on l'a moins vu car il a eu moins de boulot dans les tours précédents. Karim, on l'a vu à tous les matches. Il ne faut pas non plus oublier son succès en Ligue des nations (2021) avec l'équipe de France. Et en Liga, il a été impressionnant", a ajouté l'international belge.

Real Madrid : La promesse enflammée d'Eden Hazard

Eden Hazard s'est exprimé sur ses difficultés avec le Real Madrid et ne compte pas baisser les bras : "C'est compliqué. Quand j'y suis arrivé, ma carrière était déjà très belle. J'étais en super forme dans le meilleur club du monde. Et ça fait trois ans que ça ne se passe pas bien. Je suis un peu triste, déçu. J'ai quand même la chance d'être dans un club qui me permet de gagner, comme cette semaine. Il y a beaucoup de mauvais sur le plan personnel. Mais pas tout. J'ai aussi rencontré de supers personnes, joué avec de supers joueurs même si ce n'était pas longtemps. J'ai encore deux ans (de contrat) à faire. Toutes les conditions semblent réunies pour que je puisse rejouer mon jeu"

"J'ai encore de belles années devant moi"

"Je n'ai jamais eu envie de partir. Déjà, je sais que je peux apporter beaucoup. Si j'arrive à retrouver mon niveau. Je n'étais pas dans les meilleures dispositions pour m'exprimer pleinement sur le terrain. Le club le sait. Cela fait deux ans que je leur dis que ma plaque sur ma cheville me gênait. Il y a eu un souci sur la rééducation (après la première opération aux États-Unis où la plaque a été posée). Puis le confinement. Je ne vais pas revenir dessus. Il faut juste espérer que j'aurais des minutes de jeu et je redeviendrai le joueur que j'étais", a ajouté l'international belge.

Eden Hazard, le retour que personne n'attendait

"Je suis persuadé que j'ai encore de belles années devant moi. Il faut juste que je retrouve la confiance sur le terrain, que j'enchaîne les matches, les entraînements. Pour faire une saison complète. Je n'ai pas de doute si c'est le cas. On verra comment mon corps réagit. J'en ai discuté avec ma famille. Si dans les quatre prochains mois, j'ai de nouvelles blessures, je vais arrêter la sélection après la Coupe du monde. Pour le moment, je ne sais pas", a conclu l'ailier du Real Madrid.