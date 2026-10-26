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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Ballon d'Or : De la Fuente remporte le prix du meilleur entraîneur du monde

L. de la Fuente
M. Arteta
V. Kompany
Luis Enrique
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Le Mondial, le mot de passe

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a remporté le prix du meilleur entraîneur du monde lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue ce lundi dans la capitale anglaise, Londres.

De la Fuente était en concurrence pour ce trophée avec quatre entraîneurs de renom : Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) et Vincent Kompany (Bayern Munich).

Le sacre à la Coupe du monde 2026 constitue le principal facteur derrière l'obtention de ce prix par De la Fuente, après avoir conduit la sélection espagnole au titre à la suite de la victoire face à l'Argentine sur le score de 1-0 en finale, disputée le 19 juillet.

La sélection espagnole a réalisé un parcours remarquable durant le tournoi, puisqu'elle a terminé la compétition sans défaite et n'a encaissé qu'un seul but, confirmant ainsi sa capacité à allier solidité défensive et efficacité dans les grands rendez-vous.

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