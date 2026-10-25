La 70e cérémonie de remise du Ballon d'Or se tiendra demain soir, lundi, au London Palladium, dans un contexte de concurrence féroce entre les principaux favoris pour décrocher le trophée : Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane et Ousmane Dembélé. Mais l'identité du vainqueur demeure l'un des secrets les mieux gardés du monde du football.

Le personnel d'accueil de luxe, les agents et les responsables médias : tous brûlent de connaître le nom du lauréat. Comme chaque année, le monde du football cherche à savoir qui remportera le Ballon d'Or au mois d'octobre, et l'année 2026 ne fait pas exception, d'autant que l'attente se prolonge avant la grande cérémonie, prévue pour la première fois à Londres, loin du théâtre du Châtelet à Paris.

À ce jour, seules cinq personnes environ connaissent la bonne nouvelle. Pascal Ferré, ancien président du Ballon d'Or, a déclaré à la chaîne «RMC» : « Depuis 2024, les lauréats ne sont plus informés de leur sort avant la cérémonie, et ils sont tous traités sur un pied d'égalité. À leur arrivée dans la salle à Londres, aucun d'entre eux ne pourra lever les bras avant les autres, car ils ne savent pas. Nous avons changé les règles après l'ère Messi et Ronaldo. Et pour préserver plus facilement le secret, il a été décidé de cacher le nom du vainqueur jusqu'au dernier moment. »

Interrogé sur la manière dont l'identité du vainqueur est tenue secrète, il a répondu : « Je pense qu'un bon secret est celui que l'on partage avec le moins de personnes possible. Il y a de petites astuces et des stratagèmes simples. Mon astuce consistait à laisser traîner de faux classements dans la rédaction du magazine France Football pour alimenter les réseaux sociaux, et cela me réjouissait. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir plus de cinq personnes qui connaissent le nom du vainqueur. »

Campagnes de communication

Mais ces derniers mois, le Ballon d'Or a connu une légère évolution. Dans divers médias, ainsi qu'en conférence de presse avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a eu de cesse de faire valoir ses atouts dans sa quête du Ballon d'Or.

Il a déclaré : « Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me voient dans la rue, ils parlent de moi. C'est une distinction très prestigieuse pour n'importe quel joueur. J'ai écrit l'histoire cet été dans la compétition la plus importante. Mais le chemin reste encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde, c'est quelque chose de très personnel. » Ces propos ont été tenus par l'attaquant français aux journalistes à la veille du match contre l'Inter Milan en Ligue des champions.

De son côté, Ferré a précisé : « Chacun a son avis. Certains seront d'accord, d'autres non. C'est un débat, et il n'est pas nécessaire que tout le monde pense comme moi. Cette année pourrait être favorable au Ballon d'Or, mais il est attribué par les journalistes, et ce sont eux qui décideront. »

Il a poursuivi : « Reste à voir si ces déclarations du candidat au trophée porteront leurs fruits. Les avis divergent avant la grande soirée. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème, mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit la bonne approche. Qui devons-nous convaincre ? Ce ne sont pas les supporters ou les amateurs de football, mais les membres du jury. Et je ne suis pas certain qu'ils soient particulièrement réceptifs à ce genre de campagnes de communication. »

Parmi les autres candidats au Ballon d'Or figure Harry Kane, le joueur du Bayern Munich ayant eu un impact considérable sur les performances de son club, ainsi que sur celles de sa sélection, l'Angleterre, avec 73 buts inscrits cette saison, dont 61 avec le club allemand. En Ligue des champions, il a marqué 14 buts en 13 matchs.

Un autre joueur dont le nom revient sans cesse comme candidat à ce 70e trophée décerné par le magazine France Football est Lamine Yamal. Le jeune ailier a remporté le prix du meilleur joueur du championnat d'Espagne pour la saison 2025-2026, après avoir inscrit 16 buts, et surtout, il a été sacré champion du monde avec l'Espagne l'été dernier.

Fausses fuites

Ces derniers jours, l'attention des réseaux sociaux s'est accrue autour de l'identité du futur vainqueur du Ballon d'Or, ce qui a entraîné une large diffusion de fausses fuites, notamment sur le réseau social X.

Par exemple, il existe de fausses captures d'écran de conversations WhatsApp avec Vincent Garcia, rédacteur du magazine France Football, censées dévoiler à l'avance les classements de l'année 2026.

On trouve également des images de tableaux portant les mêmes classements, où Kylian Mbappé figure en tête ici et Harry Kane là. Une source a déclaré à la chaîne : « C'est impossible. Mais cela fait partie du tapage habituel. »



