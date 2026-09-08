Le magazine « France Football » a dévoilé les nommés au prix du meilleur gardien de but lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, chez les hommes comme chez les femmes.

Les choix du magazine français pour le prix du meilleur gardien masculin ont été marqués par la présence remarquée du Marocain Yassine Bounou, star du Maroc et d'Al-Hilal.

Voici la liste complète des nommés : Yassine Bounou (Maroc - Al-Hilal) - Thibaut Courtois (Belgique - Real Madrid) - Joan García (Espagne - Barcelone) - Gregor Kobel (Suisse - Dortmund) - Emiliano Martínez (Argentine - Chelsea) - Édouard Mendy (Sénégal - Al-Ahli) - David Raya (Espagne - Arsenal) - Matvei Safonov (Russie - Paris Saint-Germain) - Unai Simón (Espagne - Athletic Bilbao) - Vozinha (Cap-Vert - Colo-Colo).





Les stars du Barça ont également figuré dans les choix de « France Football » pour le prix de la meilleure gardienne de but, la liste des nommées étant la suivante : Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelone) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).





La saison dernière a été marquée par de nombreux événements notables, que ce soit au niveau des championnats nationaux dans les grands championnats européens, ou de la Ligue des champions, sans oublier la Coupe du monde 2026, ce qui a fait de la course au Ballon d'Or de cette année l'une des plus palpitantes de ces dernières années.



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