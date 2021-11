Ballon d'or, Benzema, Mbappé, PSG : les confidences de Thierry Henry

Consultant pour Amazon tout en occupant le poste de sélectionneur adjoint de la Belgique, Thierry Henry a accordé un long entretien au Journal du Dimanche dans lequel il a évoqué de nombreux sujets.

Sur le niveau de la Ligue 1

« La Ligue 1 une Farmer League ? Ce n'était pas une réputation mais une réalité. J'ai grandi en entendant cette phrase : « Les gars, on ne pas de but, hein ! » OK, c'est la base. Mais en Angleterre, on dit « let's win » [« gagnons »]. »

Mais Thierry Henry reconnaît que la Ligue 1 a changé : « Sur les dernières années, beaucoup de coaches prônent un pressing haut. Ils veulent jouer. On le voit avec Clermont, Angers, Lens ou encore Troyes cette année. Ça ne gagne pas toujours mais il y a des buts, des renversements de situation. C'est ouvert. »

Sur le PSG

« Au PSG, tu vas toujours être plus observé que les autres car c'est Paris et que ce club a les joueurs qu'il a. Sans trouver d'excuse à Mauricio Pochettino, quand autant de joueurs arrivent en décalé, tu n'as pas le temps de travailler avec eux en jouant tous les jours, qu'ils partent en sélection à chaque fois que tu peux le faire, ce n'est pas facile de trouver un style. »

Sur Mbappé

« C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Quand il est direct, il est impossible à arrêter. Mbappé est un attaquant qui peut jouer partout devant. On ne peut pas le cataloguer. Erling Haaland, si : c'est un avant-centre. J'ai du mal à comprendre pourquoi on l'a critiqué autant en France. Ce qui s'est passé en début de saison m'a dérangé car il a toujours été professionnel. Soyons heureux d'avoir un joueur hors pair. »

Sur Benzema

« Il a longtemps joué avec Cristiano Ronaldo. Une fois parti, la balle va vers qui ? Qui prend les penalties ? Le Real Madrid joue désormais à son rythme. En fait, il était tout aussi fort avant, mais comme Karim pense d'abord à l'équipe, il servait Cristiano. Pour moi, ça ne faisait aucun doute qu'il puisse prendre le relais. »

L'article continue ci-dessous

Sur le Ballon d'or

« Le vainqueur du Ballon d'or ? Aucune idée. Soyons chauvins, j'espère que ça peut être Benzema ou N'Golo Kanté. Robert Lewandowski aurait été élu en 2020 si ça n'avait pas été annulé. Là, avec 41 buts, il a battu le record de Gerd Müller. On peut aussi parler de Jorginho : il a tout gagné et le jeu passe par lui. Et il y a Leo Messi qui a enfin gagné la Copa América. »

Sur la Coupe du monde tous les deux ans

« J'en ai parlé avec Peter Schmeichel, qui est dans les discussions. Il m'a détaillé le projet. J elui ai demandé : « Et l'aspect mental ? » J'en ai joué quatre, j'étais rincé, que j'aille loin ou pas. […] Mentalement, tu respires quand ? Personne ne peut me répondre. Moi, il me fallait un mois et demi. Et ça tous les deux ans ? »