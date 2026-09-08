Les 30 candidats au Ballon d'Or 2026 ont été dévoilés mardi par le comité d'organisation. Aucun Néerlandais ne figure d'ailleurs dans cette présélection. L'an dernier, Virgil van Dijk et Denzel Dumfries faisaient encore partie des favoris, lorsque Ousmane Dembélé avait été sacré.

Dembélé fait cette année encore partie des prétendants, tout comme notamment Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri et Harry Kane. Messi, octuple lauréat du Ballon d'Or, fait son retour parmi les candidats après une absence de trois ans.

L'organisation du Ballon d'Or a établi cette liste en prenant en compte les performances entre le 3 août 2025 et le 19 juillet 2026. Cela inclut donc la finale de la Coupe du monde, remportée par l'Espagne.

Vainqueur de la Ligue des champions et champion de France, le Paris Saint-Germain est le club le plus représenté avec pas moins de neuf joueurs. Raphinha, Désiré Doué et Bradley Barcola, désormais joueur de Liverpool, manquent à l'appel sur cette prestigieuse liste.

La remise du Ballon d'Or est prévue pour le 26 octobre. La cérémonie n'aura pas lieu cette année à Paris, mais à Londres. Un hommage à la toute première remise, en 1956. Feu Stanley Matthews avait alors remporté le trophée.

Shortlist du Ballon d'Or 2026 :

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Munich), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona).