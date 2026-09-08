Ballon d’Or 2026 : de grands noms en lice, aucun Néerlandais dans la shortlist

Les 30 candidats au Ballon d’Or 2026 ont été dévoilés mardi par le comité d’organisation. Aucun Néerlandais ne figure d’ailleurs sur la shortlist. L’an dernier, Virgil van Dijk et Denzel Dumfries faisaient encore partie des favoris, lorsque Ousmane Dembélé avait été sacré.

Dembélé fait à nouveau partie des prétendants cette année, au même titre notamment que Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri et Harry Kane. Messi, octuple lauréat du Ballon d’Or, effectue son retour parmi les candidats après trois ans d’absence.

L’organisation du Ballon d’Or a établi la liste en se basant sur les performances entre le 3 août 2025 et le 19 juillet 2026. Cela inclut donc la finale de la Coupe du monde, remportée par l’Espagne.

Vainqueur de la Ligue des champions et champion de France, le Paris Saint-Germain est le club le plus représenté avec pas moins de neuf joueurs. Désiré Doué et Bradley Barcola, désormais joueur de Liverpool, manquent à l’appel sur cette prestigieuse liste.

La cérémonie du Ballon d’Or est programmée pour le 26 octobre. Cette année, elle n’aura pas lieu à Paris, mais à Londres. Un choix en hommage à toute première remise du trophée, en 1956. Le regretté Stanley Matthews avait alors remporté le prix.

Shortlist du Ballon d’Or 2026 :

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelone), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Munich), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelone), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelone).