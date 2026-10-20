La 70e édition du Ballon d’Or, sans doute la distinction individuelle la plus prestigieuse qu’un footballeur puisse remporter, se tiendra au London Palladium le lundi 26 octobre. Pour la première fois, cette cérémonie annuelle aura lieu hors de Paris, en hommage à son premier lauréat, Sir Stanley Matthews.

Créé en 1956 et attribué pour la première fois à une joueuse en 2018, le célèbre Ballon d’Or de France Football a récompensé nombre des plus grands joueurs et joueuses du monde. Ousmane Dembélé espère conserver le trophée masculin, remporté huit fois par Lionel Messi et cinq fois par Cristiano Ronaldo entre 2008 et 2023. Le Ballon d’Or féminin couronnera cette année une autre joueuse qu’Aitana Bonmatí, lauréate lors des trois dernières éditions.

Mais comment suivre gratuitement la cérémonie en direct ? GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour regarder la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Quand aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or 2026 ? Date, horaires et diffusion en direct

Date Lundi 26 octobre 2026 Horaires 20 h GMT / 21 h CET / 16 h EDT / 13 h PDT Lieu London Palladium, Londres, Angleterre Diffusion en direct DAZN (dans la plupart des territoires, voir les exceptions ci-dessous)

Dans la plupart des pays du monde, la plateforme de streaming DAZN diffusera gratuitement et en exclusivité la cérémonie du Ballon d’Or 2026 en direct. Pour la regarder, il suffit de créer un compte DAZN gratuit, pour lequel seule une adresse e-mail est nécessaire, ou de vous connecter à votre compte existant, que vous disposiez ou non d’un abonnement en cours.

Dans certains pays et territoires, toutefois, la cérémonie du Ballon d’Or sera diffusée par d’autres plateformes locales. GOAL vous indique où la regarder dans ces pays. Si le vôtre ne figure pas dans le tableau ci-dessous, vous devriez pouvoir suivre la cérémonie sur DAZN.

La cérémonie de cette année sera présentée par Kate Scott et Thierry Henry. Ancien attaquant de Monaco, de la Juventus, d’Arsenal, du FC Barcelone et de la France, Henry, deuxième du Ballon d’Or en 2003, coprésente avec Scott la couverture en direct de la Ligue des champions de l’UEFA sur CBS Sports aux États-Unis.

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Qui sont les nommés au Ballon d’Or 2026 ?

GOAL vous présente ci-dessous la liste complète des nommés pour chacune des récompenses remises lors de la cérémonie du Ballon d’Or :

Nommés au Ballon d’Or masculin 2026

Joueur Club(s) Équipe nationale Jude Bellingham Real Madrid Angleterre Pau Cubarsí FC Barcelone Espagne Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Espagne Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain France Luis Díaz Bayern Munich Colombie Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brésil Erling Haaland Manchester City Norvège Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroc Harry Kane Bayern Munich Angleterre Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Géorgie Lamine Yamal FC Barcelone Espagne Sadio Mané Al-Nassr Sénégal Marquinhos Paris Saint-Germain Brésil Lautaro Martínez Inter Milan Argentine Kylian Mbappé Real Madrid France Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentine João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern Munich France Willian Pacho Paris Saint-Germain Équateur Julián Quiñones Al-Qadsiah Mexique Declan Rice Arsenal Angleterre Rodri Manchester City / FC Barcelone Espagne Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Espagne William Saliba Arsenal France Ferran Torres FC Barcelone / Paris Saint-Germain Espagne Dayot Upamecano Bayern Munich France Vinícius Júnior Real Madrid Brésil Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Nommées au Ballon d’Or féminin 2026

Joueuse Club(s) Équipe nationale Selma Bacha OL Lyonnes France Barbra Banda Orlando Pride Zambie Esmee Brugts FC Barcelone Pays-Bas Klara Bühl Bayern Munich Allemagne Mariona Caldentey Arsenal Espagne Scarlett Camberos Club América Mexique Kerstin Casparij Manchester City Pays-Bas Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll FC Barcelone Espagne Melchie Dumornay OL Lyonnes Haïti Caroline Graham Hansen FC Barcelone Norvège Alex Greenwood Manchester City Angleterre Patri Guijarro FC Barcelone Espagne Pernille Harder Bayern Munich Danemark Yui Hasegawa Manchester City Japon Rose Lavelle Gotham FC États-Unis Mapi León FC Barcelone / London City Lionesses Espagne Lorena Kansas City Current Brésil Melvine Malard Manchester United / Chelsea France Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japon Vivianne Miedema Manchester City Pays-Bas Ewa Pajor FC Barcelone Pologne Clàudia Pina FC Barcelone Espagne Alexia Putellas FC Barcelone / London City Lionesses Espagne Wendie Renard OL Lyonnes France Alessia Russo Arsenal Angleterre Khadija Shaw Manchester City Jamaïque Momoko Tanikawa Bayern Munich Japon Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Écosse Tessa Wullaert Inter Milan / Como Belgique

Nommés au trophée Kopa 2026

Joueur Club(s) Équipe nationale Kerim Alajbegović RB Salzbourg / Juventus Bosnie-Herzégovine Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Maroc Pau Cubarsí FC Barcelone Espagne Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Côte d’Ivoire Lennart Karl Bayern Munich Allemagne Éli Junior Kroupi Bournemouth France Lamine Yamal FC Barcelone Espagne Johan Manzambi Fribourg / Aston Villa Suisse Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Algérie Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain France

Nommées au trophée Kopa féminin 2026

Joueuse Club(s) Équipe nationale Veerle Buurman Chelsea Pays-Bas Vicky López FC Barcelone Espagne Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Suède Clara Serrajordi FC Barcelone Espagne Lily Yohannes OL Lyonnes États-Unis

Nommés au trophée Yachine 2026

Joueur Club(s) Équipe nationale Yassine Bounou Al-Hilal Maroc Thibaut Courtois Real Madrid Belgique Joan García FC Barcelone Espagne Gregor Kobel Borussia Dortmund Suisse Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentine Édouard Mendy Al-Ahli Sénégal David Raya Arsenal Espagne Matvey Safonov Paris Saint-Germain Russie Unai Simón Athletic Bilbao Espagne Vozinha Chaves / Colo-Colo Cap-Vert

Nommées au trophée Yachine féminin 2026

Joueuse Club Équipe nationale Ann-Katrin Berger Gotham FC Allemagne Cata Coll FC Barcelone Espagne Hannah Hampton Chelsea Angleterre Lorena Kansas City Current Brésil Ayaka Yamashita Manchester City Japon

Nommés au trophée Johan Cruyff masculin 2026

Entraîneur Équipe Nationalité Mikel Arteta Arsenal Espagnole Luis de la Fuente Espagne Espagnole Unai Emery Aston Villa Espagnole Vincent Kompany Bayern Munich Belge Luis Enrique Paris Saint-Germain Espagnole

Nommés au trophée Johan Cruyff féminin 2026

Entraîneur Équipe(s) Nationalité Jonatan Giráldez OL Lyonnes Espagnole Andrée Jeglertz Manchester City Suédoise Nils Nielsen Japon Danoise Pere Romeu FC Barcelone Espagnole Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Suédoise

Clubs nommés au titre de club masculin de l’année 2026

Club Championnat Pays Arsenal Premier League Angleterre Bayern Munich Bundesliga Allemagne Bodø/Glimt Eliteserien Norvège Flamengo Brasileirão Brésil Paris Saint-Germain Ligue 1 France

Clubs nommés au titre de club féminin de l’année 2026

Club Championnat Pays FC Barcelone Liga F Espagne Bayern Munich Frauen-Bundesliga Allemagne Club América Liga MX Femenil Mexique Manchester City Women’s Super League Angleterre OL Lyonnes Première Ligue France

Qui les bookmakers donnent-ils vainqueur du Ballon d’Or ?

Chez les bookmakers britanniques, l’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre Harry Kane est le favori pour remporter le Ballon d’Or masculin 2026. Au mardi 20 octobre, sa cote la plus basse est de 1 contre 2 chez différents bookmakers, selon le site comparateur de cotes Oddschecker.

Vient ensuite Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone et de l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA, deuxième du Ballon d’Or l’an dernier et lauréat du trophée Kopa deux années de suite. Sa cote descend jusqu’à 1 contre 1 chez certains bookmakers.

Derrière ces deux favoris des bookmakers, Kylian Mbappé, du Real Madrid et de la France, est généralement coté à 12 contre 1, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, du Paris Saint-Germain et de la Géorgie, affiche une cote de 16 contre 1.

Trois anciens lauréats du Ballon d’Or figurant parmi les nommés chez les hommes présentent également des cotes relativement basses. Octuple vainqueur, Lionel Messi est coté à 16 contre 1. Lauréat du Ballon d’Or l’an dernier, Ousmane Dembélé affiche une cote de 22 contre 1, tandis que la cote la plus basse du vainqueur de 2024, Rodri, est de 25 contre 1.

Les cotes du Ballon d’Or féminin sont moins largement disponibles que celles du trophée masculin. Toutefois, selon le site américain de marchés prédictifs Polymarket, la lauréate de 2021 et 2022, Alexia Putellas, internationale espagnole qui a rejoint cet été les London City Lionesses, nouvelles venues en Women’s Super League, est l’écrasante favorite au mardi 20 octobre, avec 94 % de chances de remporter le prix.

La seule autre joueuse à qui plus de 1 % de chances de remporter le Ballon d’Or féminin sont attribuées est Ewa Pajor, du FC Barcelone et de la Pologne. Aitana Bonmatí, lauréate du Ballon d’Or féminin lors des trois dernières éditions, ne figure pas parmi les nommées cette année.

Le Real Madrid boycotte-t-il la cérémonie du Ballon d’Or cette année ?

On ne sait pas encore si une délégation du Real Madrid assistera à la cérémonie du Ballon d’Or 2026 au London Palladium.

Le Real Madrid a fait les gros titres en boycottant de fait la cérémonie ces deux dernières années. Le club avait choisi de ne pas envoyer de délégation en 2024 après avoir appris que son attaquant international brésilien Vinícius Júnior ne remporterait pas le premier prix, attribué au capitaine de l’Espagne Rodri, alors joueur de Manchester City et désormais au FC Barcelone.

Le Real Madrid avait également décidé de ne pas envoyer de représentants à Paris pour le gala du Ballon d’Or l’an dernier, une décision que certains médias ont interprétée comme une protestation contre le système de vote utilisé par l’organisateur, France Football.

Il semble toutefois que le club madrilène ait changé de position à l’égard de cette récompense. Le mois dernier, il a publié un message sur X (anciennement Twitter) soulignant que quatre de ses joueurs, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, étaient nommés pour le Ballon d’Or masculin.

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