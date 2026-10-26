La 70e édition du Ballon d’Or, sans doute la récompense individuelle la plus prestigieuse qu’un footballeur puisse remporter, se tiendra au London Palladium le lundi 26 octobre 2026. Ce sera la première fois que la cérémonie annuelle aura lieu hors de Paris, en hommage à son premier lauréat, Sir Stanley Matthews.

Créé en 1956 et décerné pour la première fois à une joueuse en 2018, le célèbre trophée doré de France Football a récompensé nombre des meilleurs joueurs et joueuses du monde. Ousmane Dembélé espère conserver le titre masculin, remporté huit fois par Lionel Messi et cinq fois par Cristiano Ronaldo entre 2008 et 2023. Le Ballon d’Or féminin aura cette année une nouvelle lauréate, qui succédera à Aitana Bonmatí, récompensée lors de chacune des trois dernières années.

Mais comment suivre la cérémonie en direct et gratuitement ? GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour regarder la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Cérémonie du Ballon d’Or 2026 : date, heure de début et diffusion en direct

Date Lundi 26 octobre 2026 Heure 20 h GMT / 21 h CET / 16 h EDT / 13 h PDT Lieu London Palladium, Londres, Angleterre Diffusion en direct DAZN (dans la plupart des territoires, exceptions ci-dessous)

Dans la plupart des pays du monde, la plateforme de streaming DAZN diffusera gratuitement et en exclusivité la cérémonie du Ballon d’Or 2026 en direct. Pour la regarder, il suffit de créer un compte DAZN gratuit en fournissant simplement votre adresse e-mail, ou de vous connecter à votre compte existant, que vous disposiez ou non d’un abonnement en cours.

Dans certains pays et territoires, toutefois, la cérémonie du Ballon d’Or sera diffusée par d’autres plateformes locales. GOAL vous indique où la regarder dans ces pays. Si le vôtre ne figure pas dans le tableau ci-dessous, vous devriez pouvoir suivre la cérémonie sur DAZN.

La cérémonie de cette année sera présentée par Kate Scott et Thierry Henry. Ancien attaquant de Monaco, de la Juventus, d’Arsenal, de Barcelone et de la France, Henry, deuxième du Ballon d’Or en 2003, coprésente avec Scott la couverture en direct de la Ligue des champions de l’UEFA sur CBS Sports aux États-Unis.

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Qui sont les nommés pour le Ballon d’Or 2026 ?

GOAL vous présente ci-dessous la liste complète des personnes et clubs nommés pour chacune des récompenses qui seront remises lors de la cérémonie du Ballon d’Or :

Nommés pour le Ballon d’Or masculin 2026

Joueur Club(s) Équipe nationale Jude Bellingham Real Madrid Angleterre Pau Cubarsí Barcelone Espagne Marc Cucurella Chelsea / Real Madrid Espagne Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain France Luis Díaz Bayern Munich Colombie Bruno Fernandes Manchester United Portugal Gabriel Magalhães Arsenal Brésil Erling Haaland Manchester City Norvège Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroc Harry Kane Bayern Munich Angleterre Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Géorgie Lamine Yamal Barcelone Espagne Sadio Mané Al-Nassr Sénégal Marquinhos Paris Saint-Germain Brésil Lautaro Martínez Inter Milan Argentine Kylian Mbappé Real Madrid France Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Lionel Messi Inter Miami Argentine João Neves Paris Saint-Germain Portugal Michael Olise Bayern Munich France Willian Pacho Paris Saint-Germain Équateur Julián Quiñones Al-Qadsiah Mexique Declan Rice Arsenal Angleterre Rodri Manchester City / Barcelone Espagne Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Espagne William Saliba Arsenal France Ferran Torres Barcelone / Paris Saint-Germain Espagne Dayot Upamecano Bayern Munich France Vinícius Júnior Real Madrid Brésil Vitinha Paris Saint-Germain Portugal

Nommées pour le Ballon d’Or féminin 2026

Joueuse Club(s) Équipe nationale Selma Bacha OL Lyonnes France Barbra Banda Orlando Pride Zambie Esmee Brugts Barcelone Pays-Bas Klara Bühl Bayern Munich Allemagne Mariona Caldentey Arsenal Espagne Scarlett Camberos Club América Mexique Kerstin Casparij Manchester City Pays-Bas Temwa Chawinga Kansas City Current Malawi Cata Coll Barcelone Espagne Melchie Dumornay OL Lyonnes Haïti Caroline Graham Hansen Barcelone Norvège Alex Greenwood Manchester City Angleterre Patri Guijarro Barcelone Espagne Pernille Harder Bayern Munich Danemark Yui Hasegawa Manchester City Japon Rose Lavelle Gotham FC États-Unis Mapi León Barcelone / London City Lionesses Espagne Lorena Kansas City Current Brésil Melvine Malard Manchester United / Chelsea France Manaka Matsukubo North Carolina Courage / Chelsea Japon Vivianne Miedema Manchester City Pays-Bas Ewa Pajor Barcelone Pologne Clàudia Pina Barcelone Espagne Alexia Putellas Barcelone / London City Lionesses Espagne Wendie Renard OL Lyonnes France Alessia Russo Arsenal Angleterre Khadija Shaw Manchester City Jamaïque Momoko Tanikawa Bayern Munich Japon Caroline Weir Real Madrid / OL Lyonnes Écosse Tessa Wullaert Inter Milan / Como Belgique

Nommés pour le trophée Kopa 2026

Joueur Club(s) Équipe nationale Kerim Alajbegović RB Salzbourg / Juventus Bosnie-Herzégovine Ayyoub Bouaddi Lille / Manchester City Maroc Pau Cubarsí Barcelone Espagne Yan Diomandé RB Leipzig / Real Madrid Côte d’Ivoire Lennart Karl Bayern Munich Allemagne Éli Junior Kroupi Bournemouth France Lamine Yamal Barcelone Espagne Johan Manzambi Fribourg / Aston Villa Suisse Ibrahim Maza Bayer Leverkusen Algérie Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain France

Nommées pour le trophée Kopa féminin 2026

Joueuse Club(s) Équipe nationale Veerle Buurman Chelsea Pays-Bas Vicky López Barcelone Espagne Felicia Schröder BK Häcken / Real Madrid Suède Clara Serrajordi Barcelone Espagne Lily Yohannes OL Lyonnes États-Unis

Nommés pour le trophée Yachine 2026

Joueur Club(s) Équipe nationale Yassine Bounou Al-Hilal Maroc Thibaut Courtois Real Madrid Belgique Joan García Barcelone Espagne Gregor Kobel Borussia Dortmund Suisse Emiliano Martínez Aston Villa / Chelsea Argentine Édouard Mendy Al-Ahli Sénégal David Raya Arsenal Espagne Matvey Safonov Paris Saint-Germain Russie Unai Simón Athletic Bilbao Espagne Vozinha Chaves / Colo-Colo Cap-Vert

Nommées pour le trophée Yachine féminin 2026

Joueuse Club Équipe nationale Ann-Katrin Berger Gotham FC Allemagne Cata Coll Barcelone Espagne Hannah Hampton Chelsea Angleterre Lorena Kansas City Current Brésil Ayaka Yamashita Manchester City Japon

Nommés pour le trophée Johan Cruyff masculin 2026

Entraîneur Équipe Nationalité Mikel Arteta Arsenal Espagnole Luis de la Fuente Espagne Espagnole Unai Emery Aston Villa Espagnole Vincent Kompany Bayern Munich Belge Luis Enrique Paris Saint-Germain Espagnole

Nommés pour le trophée Johan Cruyff féminin 2026

Entraîneur Équipe(s) Nationalité Jonatan Giráldez OL Lyonnes Espagnole Andrée Jeglertz Manchester City Suédoise Nils Nielsen Japon Danoise Pere Romeu Barcelone Espagnole Elena Sadiku Celtic / BK Häcken Suédoise

Clubs nommés pour le prix du club masculin de l’année 2026

Club Championnat Pays Arsenal Premier League Angleterre Bayern Munich Bundesliga Allemagne Bodø/Glimt Eliteserien Norvège Flamengo Brasileirão Brésil Paris Saint-Germain Ligue 1 France

Clubs nommés pour le prix du club féminin de l’année 2026

Club Championnat Pays Barcelone Liga F Espagne Bayern Munich Frauen-Bundesliga Allemagne Club América Liga MX Femenil Mexique Manchester City Women’s Super League Angleterre OL Lyonnes Première Ligue France

Qui les bookmakers donnent-ils vainqueur du Ballon d’Or ?

Chez les bookmakers britanniques, l’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre Harry Kane est en tête des paris pour remporter le Ballon d’Or masculin 2026. Au lundi 26 octobre à 13 h GMT, il est le grand favori, avec une cote de 1/3 chez différents bookmakers, selon le site de comparaison de cotes Oddschecker.

Après son doublé lors du Clásico d’hier soir, la cote de Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid et de la France, a fortement baissé : de 12/1 au début de la semaine dernière, elle est descendue jusqu’à 15/8 chez de nombreux bookmakers le jour de la cérémonie.

À l’inverse, Lamine Yamal, joueur de Barcelone et de l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA, deuxième du Ballon d’Or l’an dernier et double lauréat consécutif du trophée Kopa, a vu sa cote remonter. Elle était descendue jusqu’à 1/1 chez certains bookmakers au début de la semaine dernière, mais sa cote la plus basse est désormais de 4/1. Dépassé par Mbappé, il occupe maintenant la troisième place des paris.

La cote de Khvicha Kvaratskhelia, joueur du Paris Saint-Germain et de la Géorgie, a elle aussi fortement remonté : elle est désormais au plus bas à 66/1, contre 16/1 la semaine dernière.

Le huituple lauréat du Ballon d’Or Lionel Messi et le vainqueur de l’édition 2024, Rodri , sont tous deux proposés à 33/1, tandis que le lauréat de l’an dernier, Ousmane Dembélé, affiche une cote de 80/1.

Les cotes du Ballon d’Or féminin sont moins largement disponibles que celles du prix masculin. Mais selon le site américain de marché prédictif Polymarket, Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022, internationale espagnole passée cet été de Barcelone aux London City Lionesses, promues en Women’s Super League, est l’immense favorite pour le prix 2026, avec une probabilité de victoire de 94,5 % au lundi 26 octobre à 13 h GMT.

La seule autre joueuse à qui l’on attribue plus de 1 % de chances de remporter le Ballon d’Or féminin est Ewa Pajor, joueuse de Barcelone et de la Pologne, créditée de 4,7 %. Aitana Bonmatí, lauréate du Ballon d’Or féminin lors de chacune des trois dernières années, ne figure pas parmi les nommées cette année.

Le Real Madrid boycotte-t-il la cérémonie du Ballon d’Or cette année ?

On ne sait pas encore si une délégation du Real Madrid sera présente au London Palladium pour la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Le Real Madrid a fait la une des médias en boycottant de fait la cérémonie lors de chacune des deux dernières années. Le club avait choisi de ne pas envoyer de délégation à la cérémonie de 2024 après avoir appris que son attaquant international brésilien Vinícius Júnior ne remporterait pas le prix principal, attribué au capitaine de l’Espagne Rodri, alors joueur de Manchester City et désormais à Barcelone.

Le Real Madrid avait également décidé de ne pas envoyer de représentants à Paris pour le gala du Ballon d’Or l’an dernier. Certains médias y avaient vu une protestation contre le système de vote utilisé par l’organisateur, France Football.

Il semble toutefois que le club madrilène ait changé de position à l’égard de cette récompense. Le mois dernier, il a publié un message sur X (anciennement Twitter) pour signaler que quatre de ses joueurs, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, étaient nommés pour le Ballon d’Or masculin.

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