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Ballon d’Or 2026 : Comment le regarder gratuitement en direct et en streaming : diffusions en ligne, chaînes TV, date et heure de début

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour suivre la cérémonie du Ballon d’Or 2026 en direct et gratuitement.

La 70e édition du Ballon d’Or, sans doute la récompense individuelle la plus prestigieuse qu’un footballeur puisse remporter, se tiendra au London Palladium le lundi 26 octobre 2026. Ce sera la première fois que la cérémonie annuelle aura lieu hors de Paris, en hommage à son premier lauréat, Sir Stanley Matthews.

Créé en 1956 et décerné pour la première fois à une joueuse en 2018, le célèbre trophée doré de France Football a récompensé nombre des meilleurs joueurs et joueuses du monde. Ousmane Dembélé espère conserver le titre masculin, remporté huit fois par Lionel Messi et cinq fois par Cristiano Ronaldo entre 2008 et 2023. Le Ballon d’Or féminin aura cette année une nouvelle lauréate, qui succédera à Aitana Bonmatí, récompensée lors de chacune des trois dernières années.

Mais comment suivre la cérémonie en direct et gratuitement ? GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour regarder la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Cérémonie du Ballon d’Or 2026 : date, heure de début et diffusion en direct

Date

Lundi 26 octobre 2026

Heure

20 h GMT / 21 h CET / 16 h EDT / 13 h PDT 

Lieu

London Palladium, Londres, Angleterre

Diffusion en direct

DAZN (dans la plupart des territoires, exceptions ci-dessous)

Dans la plupart des pays du monde, la plateforme de streaming DAZN diffusera gratuitement et en exclusivité la cérémonie du Ballon d’Or 2026 en direct. Pour la regarder, il suffit de créer un compte DAZN gratuit en fournissant simplement votre adresse e-mail, ou de vous connecter à votre compte existant, que vous disposiez ou non d’un abonnement en cours.

Dans certains pays et territoires, toutefois, la cérémonie du Ballon d’Or sera diffusée par d’autres plateformes locales. GOAL vous indique où la regarder dans ces pays. Si le vôtre ne figure pas dans le tableau ci-dessous, vous devriez pouvoir suivre la cérémonie sur DAZN.

Pays

Diffuseur

Page d’accueil

Arménie

FAST Media

FAST Media

Azerbaïdjan, Biélorussie, Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

Quest Media

Quest Media

Bulgarie

bTV

bTV

Tchéquie

TV Nova

TV Nova

France et Monaco

L’Équipe TV (en clair)

L’Équipe TV

Géorgie

Setanta Sports et Silknet

Setanta Sports / Silknet

Hongrie

RTL Hungary

RTL Hungary

Norvège

TV2

TV2

Roumanie

Clever Media

Clever Media

Slovaquie

TV Nova

TV Nova

Espagne

Movistar+

Movistar+

Turquie

Turk Telekom

Turk Telekom

La cérémonie de cette année sera présentée par Kate Scott et Thierry Henry. Ancien attaquant de Monaco, de la Juventus, d’Arsenal, de Barcelone et de la France, Henry, deuxième du Ballon d’Or en 2003, coprésente avec Scott la couverture en direct de la Ligue des champions de l’UEFA sur CBS Sports aux États-Unis.

À LIRE AUSSI : Le Ballon d’Or annonce un lieu emblématique et un duo de présentateurs vedettes pour la cérémonie historique de son 70e anniversaire

Qui sont les nommés pour le Ballon d’Or 2026 ?

GOAL vous présente ci-dessous la liste complète des personnes et clubs nommés pour chacune des récompenses qui seront remises lors de la cérémonie du Ballon d’Or :

Nommés pour le Ballon d’Or masculin 2026

Joueur

Club(s)

Équipe nationale

Jude Bellingham

Real Madrid

Angleterre

Pau Cubarsí

Barcelone

Espagne

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Espagne

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

France

Luis Díaz

Bayern Munich

Colombie

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brésil

Erling Haaland

Manchester City

Norvège

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroc

Harry Kane

Bayern Munich

Angleterre

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Géorgie

Lamine Yamal

Barcelone

Espagne

Sadio Mané

Al-Nassr

Sénégal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brésil

Lautaro Martínez

Inter Milan

Argentine

Kylian Mbappé

Real Madrid

France

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentine

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern Munich

France

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Équateur

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Mexique

Declan Rice

Arsenal

Angleterre

Rodri

Manchester City / Barcelone

Espagne

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Espagne

William Saliba

Arsenal

France

Ferran Torres

Barcelone / Paris Saint-Germain

Espagne

Dayot Upamecano

Bayern Munich

France

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brésil

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Nommées pour le Ballon d’Or féminin 2026

Joueuse

Club(s)

Équipe nationale

Selma Bacha

OL Lyonnes

France

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambie

Esmee Brugts

Barcelone

Pays-Bas

Klara Bühl

Bayern Munich

Allemagne

Mariona Caldentey

Arsenal

Espagne

Scarlett Camberos

Club América

Mexique

Kerstin Casparij

Manchester City

Pays-Bas

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcelone

Espagne

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haïti

Caroline Graham Hansen

Barcelone

Norvège

Alex Greenwood

Manchester City

Angleterre

Patri Guijarro

Barcelone

Espagne

Pernille Harder

Bayern Munich

Danemark

Yui Hasegawa

Manchester City

Japon

Rose Lavelle

Gotham FC

États-Unis

Mapi León

Barcelone / London City Lionesses

Espagne

Lorena

Kansas City Current

Brésil

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

France

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japon

Vivianne Miedema

Manchester City

Pays-Bas

Ewa Pajor

Barcelone

Pologne

Clàudia Pina

Barcelone

Espagne

Alexia Putellas

Barcelone / London City Lionesses

Espagne

Wendie Renard

OL Lyonnes

France

Alessia Russo

Arsenal

Angleterre

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaïque

Momoko Tanikawa

Bayern Munich

Japon

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Écosse

Tessa Wullaert

Inter Milan / Como

Belgique

Nommés pour le trophée Kopa 2026

Joueur

Club(s)

Équipe nationale

Kerim Alajbegović

RB Salzbourg / Juventus

Bosnie-Herzégovine

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Maroc

Pau Cubarsí

Barcelone

Espagne

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Côte d’Ivoire

Lennart Karl

Bayern Munich

Allemagne

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

France

Lamine Yamal

Barcelone

Espagne

Johan Manzambi

Fribourg / Aston Villa

Suisse

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Algérie

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

France

Nommées pour le trophée Kopa féminin 2026

Joueuse

Club(s)

Équipe nationale

Veerle Buurman

Chelsea

Pays-Bas

Vicky López

Barcelone

Espagne

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Suède

Clara Serrajordi

Barcelone

Espagne

Lily Yohannes

OL Lyonnes

États-Unis

Nommés pour le trophée Yachine 2026

Joueur

Club(s)

Équipe nationale

Yassine Bounou

Al-Hilal

Maroc

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belgique

Joan García

Barcelone

Espagne

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Suisse

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentine

Édouard Mendy

Al-Ahli

Sénégal

David Raya

Arsenal

Espagne

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Russie

Unai Simón

Athletic Bilbao

Espagne

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Cap-Vert

Nommées pour le trophée Yachine féminin 2026

Joueuse

Club

Équipe nationale

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Allemagne

Cata Coll

Barcelone

Espagne

Hannah Hampton

Chelsea

Angleterre

Lorena

Kansas City Current

Brésil

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japon

Nommés pour le trophée Johan Cruyff masculin 2026

Entraîneur

Équipe

Nationalité

Mikel Arteta

Arsenal

Espagnole

Luis de la Fuente

Espagne

Espagnole

Unai Emery

Aston Villa

Espagnole

Vincent Kompany

Bayern Munich

Belge

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Espagnole

Nommés pour le trophée Johan Cruyff féminin 2026

Entraîneur

Équipe(s)

Nationalité

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Espagnole

Andrée Jeglertz

Manchester City

Suédoise

Nils Nielsen

Japon

Danoise

Pere Romeu

Barcelone

Espagnole

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Suédoise

Clubs nommés pour le prix du club masculin de l’année 2026

Club

Championnat

Pays

Arsenal

Premier League

Angleterre

Bayern Munich

Bundesliga

Allemagne

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norvège

Flamengo

Brasileirão

Brésil

Paris Saint-Germain

Ligue 1

France

Clubs nommés pour le prix du club féminin de l’année 2026

Club

Championnat

Pays

Barcelone

Liga F

Espagne

Bayern Munich

Frauen-Bundesliga

Allemagne

Club América

Liga MX Femenil

Mexique

Manchester City

Women’s Super League

Angleterre

OL Lyonnes

Première Ligue

France

Qui les bookmakers donnent-ils vainqueur du Ballon d’Or ?

Chez les bookmakers britanniques, l’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre Harry Kane est en tête des paris pour remporter le Ballon d’Or masculin 2026. Au lundi 26 octobre à 13 h GMT, il est le grand favori, avec une cote de 1/3 chez différents bookmakers, selon le site de comparaison de cotes Oddschecker.

Après son doublé lors du Clásico d’hier soir, la cote de Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid et de la France, a fortement baissé : de 12/1 au début de la semaine dernière, elle est descendue jusqu’à 15/8 chez de nombreux bookmakers le jour de la cérémonie.

À l’inverse, Lamine Yamal, joueur de Barcelone et de l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA, deuxième du Ballon d’Or l’an dernier et double lauréat consécutif du trophée Kopa, a vu sa cote remonter. Elle était descendue jusqu’à 1/1 chez certains bookmakers au début de la semaine dernière, mais sa cote la plus basse est désormais de 4/1. Dépassé par Mbappé, il occupe maintenant la troisième place des paris.

La cote de Khvicha Kvaratskhelia, joueur du Paris Saint-Germain et de la Géorgie, a elle aussi fortement remonté : elle est désormais au plus bas à 66/1, contre 16/1 la semaine dernière.

Le huituple lauréat du Ballon d’Or Lionel Messi et le vainqueur de l’édition 2024, Rodri , sont tous deux proposés à 33/1, tandis que le lauréat de l’an dernier, Ousmane Dembélé, affiche une cote de 80/1.

Les cotes du Ballon d’Or féminin sont moins largement disponibles que celles du prix masculin. Mais selon le site américain de marché prédictif Polymarket, Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022, internationale espagnole passée cet été de Barcelone aux London City Lionesses, promues en Women’s Super League, est l’immense favorite pour le prix 2026, avec une probabilité de victoire de 94,5 % au lundi 26 octobre à 13 h GMT.

La seule autre joueuse à qui l’on attribue plus de 1 % de chances de remporter le Ballon d’Or féminin est Ewa Pajor, joueuse de Barcelone et de la Pologne, créditée de 4,7 %. Aitana Bonmatí, lauréate du Ballon d’Or féminin lors de chacune des trois dernières années, ne figure pas parmi les nommées cette année.

Le Real Madrid boycotte-t-il la cérémonie du Ballon d’Or cette année ?

On ne sait pas encore si une délégation du Real Madrid sera présente au London Palladium pour la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

Le Real Madrid a fait la une des médias en boycottant de fait la cérémonie lors de chacune des deux dernières années. Le club avait choisi de ne pas envoyer de délégation à la cérémonie de 2024 après avoir appris que son attaquant international brésilien Vinícius Júnior ne remporterait pas le prix principal, attribué au capitaine de l’Espagne Rodri, alors joueur de Manchester City et désormais à Barcelone.

Le Real Madrid avait également décidé de ne pas envoyer de représentants à Paris pour le gala du Ballon d’Or l’an dernier. Certains médias y avaient vu une protestation contre le système de vote utilisé par l’organisateur, France Football.

Il semble toutefois que le club madrilène ait changé de position à l’égard de cette récompense. Le mois dernier, il a publié un message sur X (anciennement Twitter) pour signaler que quatre de ses joueurs, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, étaient nommés pour le Ballon d’Or masculin.

À LIRE AUSSI : Un an après le boycott : le Real Madrid change de position à l’égard du Ballon d’Or


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