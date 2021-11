Ballon d'Or 2021 : Karim Benzema hors du podium, quand l'exceptionnel ne suffit pas

Son absence au Théâtre du Châtelet en disait long. Malgré une année 2021 relevant littéralement de l'exceptionnel, Karim Benzema n'avait pas reçu l'appel tant attendu de Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, en charge d’annoncer à l’heureux élu sa victoire au Ballon d’or. Classé quatrième, derrière les deux monstres que sont Lionel Messi (1er) et Robert Lewandowski (2e) et l'Italien Jorginho (3e), l'attaquant français du Real Madrid termine à un cheveux d'un podium ô combien prestigieux. Forcément une déception, même pour celui qui n'avait jamais terminé au-dessus de la 16ème place malgré ses quatre Ligues des Champions remportées.

Cette année, Benzema avait enfin les statistiques

Tard dimanche soir, à la veille de cette cérémonie tant attendue, l'attaquant vedette du Real était encore en train de faire trembler les filets face au Séville FC (2-1). Comme chaque week-end, ou presque. Souvent pointé du doigt pour ses statistiques non conformes à son talent intrinsèque, Karim Benzema a en effet marqué 43 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues en 2021. C'est forcément moins que l'insatiable Robert Lewandowski, buteur du Bayern Munich aux 65 buts inscrits en 2021, mais c'est amplement suffisant pour faire de lui un candidat légitime à la victoire finale... d'autant que l'influence du Français sur le carré vert ne saurait se limiter aux chiffres, lui qui brille surtout par son sens du collectif ultra-développé et pour sa vision du jeu extraordinaire. Un pur chef d'orchestre.

Un palmarès quasi inchangé en 2021...

Mais alors, comment expliquer qu'un Karim Benzema au sommet de son art ne soit pas l'heureux élu cette année ? Bien sûr, force est de constater que ses principaux concurrents avaient de sérieux arguments à faire valoir : à savoir des trophées majeurs remportés, dans le cas de Lionel Messi et Jorgino. Si l'Argentin a remporté le septième Ballon d'Or (!) de sa carrière, il le doit en effet en grande partie à la Copa America remportée avec l'Albiceleste cet été. Le seul trophée qui manquait à la Pulga depuis le début de sa riche carrière couronnée de succès... Jorginho, lui, a réalisé l'incroyable doublé Euro - Ligue des Champions avec la Squadra Azzurra et Chelsea. Un exploit retentissant.



De son côté, Karim Benzema n'a certes pas été en reste en remportant la Ligue des Nations avec l'Équipe de France, le tout en marquant de son empreinte le Final Four avec des buts décisifs face à la Belgique (3-2) puis l'Espagne (2-1). Toutefois, le joueur formé à Lyon n'a pas été en mesure d'amener les Bleus vers la victoire finale à l'Euro. Enfin rappelé par Didier Deschamps après une interminable absence, il a pourtant marqué à plusieurs reprises durant la compétition... En vain. Même son de cloche au Real Madrid, où ses prestations remarquées chaque week-end ne se sont pas avérées suffisantes pour soulever un trophée. Pire, la Maison Blanche a laissé l'Atlético de Madrid, rival historique, soulever la Liga...

Bref, si l'année 2021 de Karim Benzema restera dans les mémoires des amoureux de beau-jeu et de "football vrai", le Français a été rattrapé par le caractère collectif de son tendre sport. Revers de la médaille pour l'un des attaquants les plus altruistes du 21ème siècle, si le Ballon d'Or est une récompense personnelle, les trophées qui permettent de s'en rapprocher se décrochent de manière collective. Victime d'une approche "puriste" tombée aux oubliettes malgré des prestations XXL en pagaille à l'âge de 33 ans, aura-t-il l'occasion de faire encore mieux et ainsi de prendre sa revanche sur ce football moderne dans lequel il dit lui-même ne pas se reconnaître ? Difficile, à l'heure où même l'exceptionnel ne suffit plus...