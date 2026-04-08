Un créateur de contenu a déclenché une vague de colère chez les supporters du Real Madrid, après avoir coupé les cheveux de l’un des spectateurs dans les tribunes du stade « Santiago-Bernabéu », lors du match de l’équipe face au Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Durant les minutes décisives de la rencontre, alors que le club madrilène cherchait à égaliser face à l’équipe bavaroise, deux supporters dans les tribunes semblaient ne pas se soucier du déroulement du match, qui s’est terminé par une victoire du Bayern (2-1) dans la capitale espagnole.

Au lieu de suivre les événements de l’affiche, le duo a décidé de profiter du moment pour produire du contenu : l’un d’eux, un coiffeur en quête de notoriété, a coupé les cheveux de l’autre dans les tribunes.

Le coiffeur, un Anglais installé à Gibraltar et qui compte environ 1 200 abonnés sur Instagram sous le nom Nogz_barbers, a tenté de tirer parti de ce grand événement pour se faire une publicité rapide.

Malgré la victoire importante obtenue par le Bayern Munich, cette séquence a suscité une large polémique sur les réseaux sociaux : la vidéo a été massivement partagée et a essuyé de vives critiques de la part des supporters.

La chaîne française RMC Sport rapporte qu’un supporter a qualifié la scène de « dégoûtante », tandis que d’autres ont indiqué que ce comportement avait gêné la visibilité de certains spectateurs dans le stade.

Cet incident a également soulevé d’autres questions, notamment : comment le coiffeur a-t-il pu faire entrer une tondeuse dans les tribunes ?

Cette affaire reflète un phénomène en hausse : certains influenceurs se rendent dans les stades à la recherche de séquences polémique ou « tendance », même si cela se fait au détriment de l’ambiance du match.

Il y a quelques semaines à peine, le stade « Santiago-Bernabéu » avait connu un incident similaire, lorsqu’un supporter du Real Madrid s’est plaint de la présence de « créateurs de contenu sur TikTok qui crient pendant tout le match », lors de la large victoire de l’équipe contre Elche en Liga.

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