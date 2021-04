Balerdi se voit continuer à l’OM et lance PSG - Manchester City

En tant que joueur de l’OM, Leonardo Balerdi espère une qualification de Manchester City en finale de la Ligue des Champions.

La Ligue des Champions passée et en attendant les matches de Ligue Europa, les clubs non-concernés par l’Europe ont déjà la tête tournée vers les championnats nationaux. C’est notamment le cas à Marseille où le club phocéen prépare la rencontre contre le FC Lorient.

Buteur il y a deux journées contre Dijon, Leonardo Balerdi sera à pied d’oeuvre samedi. Cantonné à un rôle de remplaçant durant ses premiers mois marseillais avec André Villas-Boas, le défenseur marseillais enchaîne les titularisations depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli.

"C'est vrai que je joue plus depuis l'arrivée du coach. J'ai plus de confiance, je connaissais déjà le coach, ça aide", a déclaré Balerdi, ce jeudi, en conférence de presse.

Beaucoup mieux dans son jeu et dans sa peau, le défenseur central espère apporter sa pierre à l’édifice dans la fin de saison de l’OM pour la 5eme place et une place en Ligue Europa. Car même s’il est prêté par le Borussia Dortmund, l’international albiceleste (2 sélections) voit son avenir sur la Canebière.

"Je me sens bien ici, c'est un peu comme l'Argentine, je me sens comme à la maison. On a commencé à parler de la saison prochaine. Je suis à l'aise avec ça. Ca ne dépend pas de que moi, ça dépend aussi de Dortmund. Mais oui j'aimerais continuer ici."

Avec un Alvaro Gonzalez vieillissant et un Duje Caleta-Car annoncé partant depuis quelques mois, Balerdi ressemble à un pari sur l’avenir même si son option d’achat (15 millions d’euros) est assez élevée. En tout cas, l’Argentin a parfaitement compris les rouages de l’OM et comment se mettre les supporters dans la poche.

L'article continue ci-dessous

"Je pense que Boca est le plus grand club d'Argentine et que Marseille est le plus grand club de France. On y a plus de pression et les joueurs doivent être conscients de ça pour être à la hauteur. On est très regardés et il y a de l’exigence."

Et comme si ça ne suffisait pas, Leonardo Balerdi a parfaitement relancé la rivalité Paris - Marseille. Interrogé sur les prochaines demi-finale de la Ligue des Champions et sur qui sera le favori entre le PSG et Manchester City, il a été clair, en français.

"(Sourire) J'espère Manchester City. (Au journaliste) Tu comprends pourquoi."