Bale exprime sa fierté après avoir qualifié le Pays de Galles

Gareth Bale a fait part de son immense bonheur après avoir été le héros de la qualification galloise pour le Mondial.

Gareth Bale n’avait pas de mots pour exprimer sa fierté après avoir mené le Pays de Galles à la Coupe du Monde au Qatar.

La victoire sensationnelle du Pays de Galles en barrage contre l'Ukraine (1-0), dimanche, est le "plus grand" résultat de cette sélection, selon Gareth Bale.

Le chevronné attaquant a fait la différence quand son coup franc à la 34e minute a été dévié par le capitaine ukrainien Andriy Yarmolenko dans son propre but. Ce résultat a mis fin à 64 ans d'attente du Pays de Galles pour une participation à une phase finale de la Coupe du monde.

L'article continue ci-dessous

Gareth Bale aux anges

"C'est le meilleur résultat de l'histoire du football gallois", a déclaré Bale à Sky Sports. "Cela signifie tout. C'est ce dont les rêves sont faits. Je suis sans voix parce que je suis tellement heureux. Les mots ne peuvent pas décrire ce que nous ressentons en ce moment."

Le Pays de Galles va maintenant se rendre au Qatar en novembre, où il affrontera l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran dans le groupe B de la Coupe du monde.

"C'est difficile de mettre des mots dessus", a enchéri Bale. "C'est ce pour quoi nous avons travaillé toute notre carrière et faire cela pour les fans, la nation, nous-mêmes et nos familles est un accomplissement incroyable, et ce sera quelque chose dont nous serons toujours fiers. Cela signifie tout. C'est la dernière pièce du puzzle que nous voulions tous et nous allons bien fêter ça ce soir."