Bale de retour dans le groupe du Real Madrid !

L'attaquant gallois fait son retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter l'AS Roma, ce dimanche (20h).

Si son été ressemble à long parcours du combattant, Gareth Bale fait bien partie du groupe du pour le match amical contre la Roma dimanche, malgré les incertitudes qui subsistent sur son avenir.

L'international gallois était sur le point de quitter le club cet été pour la , mais son transfert a avorté. Et comme le mercato a fermé en , sa situation ressemble à une impasse.



Zinédine Zidane, qui a sèchement exprimé sa position, doit donc composer avec cette situation pour un joueur qui n'a participé qu'à deux des six matches amicaux jusqu'à présent - contre et l'Atletico Madrid en juillet.

Mais pour le prochain match des Merengue, Bale rejoint Eden Hazard, Luka Jovic et Karim Benzema parmi les attaquants. Au contraire, James Rodriguez et l'ancien Lyonnais Mariano Diaz n'ont pas été convoqués.