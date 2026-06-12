Selon l’ancien sélectionneur du Brésil Marcos Paqueta, les « Verts » sauraient reproduire la sensation de la Coupe du monde 2022, où ils avaient dominé l’Argentine, lors de l’édition 2026.

Les coéquipiers d’Al-Shehri avaient ouvert leur Coupe du monde 2022 au Qatar par un retentissant 2-1 face à l’Argentine, avant de céder contre la Pologne et le Mexique, synonyme d’élimination prématurée.

« Je pense que la tâche des Verts sera difficile, en raison du calendrier des matchs de la phase de groupes, car les deux premiers matchs se joueront contre les deux favoris du groupe », a déclaré Paqueta au journal saoudien « Okaz ».

Il a toutefois ajouté : « Mais les Verts sont capables de nous surprendre, comme ils l’ont fait face à l’Argentine en s’imposant 2-1 lors de la dernière édition, et ils pourront alors se qualifier pour le tour suivant. »

Les coéquipiers d’Al-Shehri entameront leur campagne le mardi suivant face à l’Uruguay, puis croiseront l’Espagne lors de la deuxième journée, avant de clore la phase de groupes contre le Cap-Vert.

Malgré les changements intervenus au sein du staff technique, il estime que les joueurs seront au sommet de leur concentration et de leur motivation pour créer la surprise au Mondial.

Il conclut : « Je le répète, les deux premières rencontres seront ardues, mais les Verts peuvent créer la surprise contre l’Uruguay. Face au Cap-Vert, les chances de victoire sont réelles. J’apprécie cette génération, riche en talents et en dynamisme. »

Il conclut : « Il est vrai que l’entraîneur Georgios Donis n’a pas eu suffisamment de temps pour cerner pleinement le potentiel de chaque joueur, mais je suis convaincu de sa capacité à réaliser un excellent travail lors de cette édition de la Coupe du monde, malgré toutes les difficultés existantes. »

Rappelons que Donis a pris les rênes de la sélection saoudienne en avril dernier, succédant au Français Hervé Renard, moins de deux mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, et qu’il n’a disputé que trois matchs amicaux avec son équipe.