Bakayoko, décrié et banni, à recruter pour une somme très modique au RB Leipzig

Johan Bakayoko peut quitter le RB Leipzig cet hiver, selon Sky Sports Germany. L'ancien joueur du PSV est disponible pour 12 millions d'euros.

La semaine dernière, Sport BILD a révélé que Bakayoko avait été envoyé en tribunes. L'attaquant belge est arrivé en retard à une réunion d'équipe début octobre et ne fait plus partie du groupe retenu pour les matches depuis.

Lors de sa première saison à Leipzig, l'attaquant a été souvent freiné par les blessures. Il n'a finalement disputé que 22 matches pour le club et inscrit trois buts.

Cette saison, les choses ne vont pas mieux pour Bakayoko. Il n'a joué que 144 minutes et a désormais reculé à la quatrième place dans la hiérarchie. Brajan Gruda (22 ans), Tidiam Gomis (20 ans) et Andrija Maksimovic (19 ans) sont passés devant lui.

Même avec le programme chargé de Leipzig, Bakayoko joue très peu. Début octobre, il a même été suspendu à titre disciplinaire et, depuis, il n'a plus figuré sur le banc

Leipzig souhaite vendre le joueur de 23 ans. Selon Sky, il est disponible pour 12 millions d'euros. Le club de l'est de l'Allemagne n'exclut pas non plus un prêt. Transfermarkt estime sa valeur à 20 millions d'euros.

Bakayoko perçoit à Leipzig un salaire compris entre deux et quatre millions d'euros par an. Le club l'a recruté auprès du PSV à l'été 2025 pour 18 millions d'euros. L'international belge aux 18 sélections a signé jusqu'à la mi-2030.