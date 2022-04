Bakambu, Guendouzi, Gueye, Harit, Saliba… un OM à l’accent parisien

Cédric Bakambu, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye, Amine Harit et William Saliba… ils sont cinq Marseillais à être originaires de la région parisienne. Deux d’entre eux ont d’ailleurs fréquenté le club parisien durant leur adolescence.

Mattéo Guendouzi a quitté le Paris par manque de considération

Mattéo Guendouzi et le PSG, c’est une histoire qui a commencé dès ses six ans. A l’époque le gamin de Poissy fréquente la préformation du club parisien jusqu’à ses 14 ans. C’est à cet âge que le jeune milieu de terrain décide de quitter la capitale pour deux raisons. La première : il passe derrière d’autres milieux de terrain de sa génération comme Antoine Bernede, Boubakary Soumaré ou Stanley Nsoki finalement replacé défenseur. La seconde : celui qui est désormais Marseillais se voit proposer un contrat amateur quand ses camarades de promo ont le droit à un contrat aspirant de trois ans.

Guendouzi choisit d’aller voir ailleurs et deux clubs se positionnent : Nice et Lorient. Plus rapides, les Merlus proposeront un contrat aspirant de trois ans, par l’intermédiaire de Régis Le Bris, et signeront le futur international français. « Déjà, j'ai été pré-formé au PSG, j'ai joué de 6 ans à 14 ans et après j'ai fait ma formation à Lorient, rappelle l’intéressé quand on évoque son parcours parisien. J'ai joué là-bas quand j'étais jeune, car c'était le club de ma ville. Donc non, ça n'a pas été difficile du tout, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec l'OM ».

William Saliba « doit tout à Wilfrid Mbappé »

Le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis), a commencé à jouer au football à l’âge de six ans. Et comme de nombreux joueurs (Ikoné, Mbappé, Benrahou, Gnagnon), il est passé par l’AS Bondy. Des débutants aux poussins, le défenseur a été entraîné par un certain Wilfrid Mbappé, père de Kylian.

« Wilfrid Mbappé m'a tout appris et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, racontait Saliba en septembre 2018 au journal limousin « Le Populaire » en marge d'un rassemblement de l'équipe de France des U18. Comme son père était mon entraîneur, j'allais souvent chez Kylian. »

A 13 ans, Saliba est parti jouer deux saisons au FC Montfermeil, avant de rejoindre l’AS Saint-Etienne à l’âge de 15 ans puis Arsenal il y a deux saisons. En prêt du côté de l’OM, il devrait très probablement retourner à Londres l’été prochain pour entrer dans la rotation du club entraîné par Mikel Arteta. A moins que l’OM ne fasse des folies et casse sa tirelire pour le conserver.

Amine Harit, trois mois avec le PSG

Né à Pontoise, dans le Val-d’Oise, en 1997, Amine Harit a passé une partie de son enfance dans le 19e arrondissement de Paris, portant le maillot vert de l’Espérance Paris dans le même arrondissement. C’est là-bas que le PSG le repère. Mais après trois mois au sein de la préformation parisienne, le gamin repart dans son club.

Pour son papa Hassan, la logistique et les allers-retours quotidiens pèsent sur la vie de famille. Le paternel veille au grain sur l’école, les fréquentations et les activités de son fils. « Je faisais de la natation car mon père ne voulait pas que je sois enfermé uniquement dans un seul sport. Il voulait que je m’ouvre un peu. Mais je ne pense pas que c’était mon but final de percer dans la natation. C’était plus le foot », expliquait Harit en 2020 à Onze Mondial.

Le jeune milieu finit par faire sa formation à Nantes mais c’est avec l’équipe de France U19 qu’il se fait remarquer, lui qui n’avait connu jusque-là que la CFA des Canaris. Après un passage fait de haut et de bas à Schalke et une coupe du monde disputée avec le Maroc, Harit arrive en prêt à Marseille et sa fin de saison est une réussite : 2 buts et 2 passes décisives lors de ses 4 derniers matchs de L1.

Pape Gueye, l’enfant du Blanc-Mesnil supporter de l’OM

Né Montreuil, Pape Gueye a surtout grandi au Blanc-Mesnil jusqu’à ses 13 ans. Et contrairement à certains de ses partenaires, le milieu formé au Havre n’a aucun lien avec le PSG. Au contraire. Petit, le futur international sénégalais aime déjà l’OM.

Un virus que lui ont transmis ses parents, puisque la cité phocéenne a été la première ville qu’ils ont connue en arrivant en France il y a une trentaine d'années. Et lorsque Villas-Boas l’a appelé il y a deux ans alors qu’il était en fin de contrat avec l’OM, l’émotion a été particulière.

Malgré son attachement à Marseille, Gueye revient régulièrement au Blanc-Mesnil. Après la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, il y a d’ailleurs été accueilli en héros et a même invité quelques jeunes de son quartier lors de la rencontre face à Troyes. Son seul lien avec le PSG ? C’est Idrissa Gueye dont le séjour au Cameroun en janvier dernier a renforcé les liens. Même si en sélection, il partageait sa chambre avec Bouna Sarr… un ancien marseillais.

Cédric Bakambu, le bienfaiteur du CA Vitry

Après quatre années en Chine, Cédric Bakambu est rentré en France cet hiver en rejoignant l’OM. De quoi se rapprocher de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, sa ville natale. Et depuis l’an dernier, il consacre beaucoup de son temps à aider le club local, le CA Vitry, même s’il n’y a jamais joué. Dans sa jeunesse, il a en effet évolué chez le rival, l’ES Vitry, avant de porter le maillot d’Ivry jusqu’à ses 15 ans puis de partir à Sochaux.

Au CA Vitry, Bakambu a officiellement un rôle de parrain puisqu’il a pris une licence de dirigeant et assiste aux réunions du comité directeur par visio-conférence. Il sponsorise même le club avec sa marque « Bakagoal ». « Je m’investis également de manière financière, parce que sans argent, tu ne fais rien. Je ne dirais pas à quelle hauteur, c’est assez confidentiel », explique l’attaquant à nos confrères du Parisien.