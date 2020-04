Baisse des salaires : Suarez ne décolère pas

Luis Suarez affirme avoir très mal encaissé les rumeurs selon lesquelles les joueurs du FC Barcelone refusaient de baisser leurs salaires.

Lione Messi et consorts ne cessent de le répeter : ils n'ont pas hésité à baisser leur salaire. Alors que les médias barcelonais ont affirmé pendant plusieurs jours que les joueur du Barça étaient réticents à baisser leurs émoluments pendant la crise du coronavirus. Ces derniers ont assuré l'inverse.

Les coéquipiers de Luis Suarez n'ont d'ailleurs que très peu goûté que les dirigeants aient laissé circuler cette "information". Le Pistolero fulmine d'ailleurs toujous.

"Ça fait mal parce que nous avons été les premiers à vouloir parvenir à un accord. Nous étions conscients de ce qui se passe dans le monde. Nous connaissons la situation du club au niveau des revenus et ce qui se passe dans le monde.", a confié Suarez au média uruguayen Sport 890.

"Mais des choses ont commencé à se dire, que les joueurs ne voulaient pas comprendre. Que l'équipe de handball (du Barça) et tout le reste du club avaient trouvé un accord, sauf nous. Mais nous n'étions pas parvenus à un accord parce que nous attendions de trouver la meilleure solution pour le club et pour notre bénéfice, et essayions d'aider ceux qui traversaient un mauvais moment.", a ajouté l'attaquant.