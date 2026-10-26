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Le club brésilien de Bahia a vivement attaqué Neymar, condamnant le légendaire attaquant pour des propos injurieux qu’il aurait adressés au milieu de terrain Rodrigo Nestor. L’incident s’est produit samedi lors d’un match tendu de Série A, au cours duquel le joueur de Santos a été expulsé en vertu de la « règle Vinicius Junior ». La rencontre s’est soldée par un nul 1-1.

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Bahia demande des comptes à la légende brésilienne

La confrontation entre les deux équipes s’est envenimée lorsque Neymar, 34 ans, a été expulsé en vertu de la « règle Vinicius Junior » pour s’être couvert la bouche alors qu’il se disputait avec Nestor lors du match nul 1-1 de Serie A, samedi. Si la star de Santos a reconnu avoir eu tort de se couvrir la bouche, elle a nié avoir insulté Nestor, accusant au contraire le milieu de terrain d’avoir eu recours à « l’un des coups les plus bas du football ».

La défense de Neymar n’a pas convaincu Bahia, qui a condamné les insultes présumées visant son joueur. Dans un communiqué aux termes fermes, le club a déclaré : « Bahia déplore et condamne les insultes subies par notre joueur Nestor lors du match de samedi à Santos. Fort d’une histoire marquée par des succès sur le terrain et d’un engagement constant en faveur de causes sociales en dehors, Bahia s’est forgé une identité qui fait la fierté de ses supporters. Le respect d’autrui et le sens des responsabilités font partie de ces valeurs et resteront fermement ancrés dans nos principes. »

Le communiqué poursuit : « Parmi les millions de “tricolores”, il y a aussi de nombreux enfants qui admirent beaucoup de joueurs et d’idoles et s’en inspirent. Nous espérons donc que les personnalités publiques prendront conscience de la responsabilité qui accompagne leurs paroles et de l’exemple qu’elles donnent. » Bahia estime clairement que Neymar, meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale, a le devoir de faire preuve d’un plus grand professionnalisme.

Nestor réagit à des propos « profondément irrespectueux »

Sur le terrain, Luciano Juba avait donné l’avantage à Bahia à la 39e minute, avant que Luan Peres n’arrache une égalisation spectaculaire pour Santos à la troisième minute du temps additionnel, scellant le score de 1-1. Après le coup de sifflet final, Nestor, au cœur de la polémique, n’a pas mâché ses mots devant les médias.

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Donnant sa version des faits, Nestor a expliqué aux journalistes que les propos de l’ancienne star de Barcelone et du PSG étaient inacceptables. Comme le rapporte ESPN, Nestor a précisé que ce que Neymar lui avait dit était « profondément irrespectueux, tant envers moi qu’envers le maillot de Bahia ».

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Le staff technique se joint aux critiques visant la star de Santos

Les critiques ne se sont pas limitées aux canaux officiels du club ni aux joueurs présents sur le terrain. L’entraîneur des gardiens de Bahia, Duda Varjao, a exprimé son dégoût personnel face à cet incident sur les réseaux sociaux, affirmant qu’avoir assisté à l’échange avait changé pour toujours l’image qu’il avait de la superstar brésilienne.

Varjao a écrit dimanche sur Instagram : « Hier, j’ai perdu tout respect pour un grand “joueur” [et rien de plus] ; personne ne me l’a raconté, je ne l’ai pas vu dans un extrait d’actualité. Je l’ai vu de mes propres yeux ! J’ai constaté à quel point Neymar est gâté et arrogant/autoritaire, et à quel point il se croit au-dessus du bien et du mal, avec tout son entourage pour le défendre. Irrespectueux envers Rogerio Ceni, Nestor et notre institution. »

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Le point sur la Serie A

Après ce résultat, Bahia reste à la septième place du classement de Serie A avec 50 points, tandis que Santos se trouve juste derrière, au huitième rang avec 46 points.

Malgré la polémique au bord du terrain, Neymar a joué un rôle clé pour Santos cette saison. L’icône brésilienne a disputé 27 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts et délivrant huit passes décisives.