En raison de son passé et de ses liens avec l’ennemi juré l’Olympique de Marseille, pour lequel il a joué de 2021 à 2024, le Français a été sifflé et insulté par les supporters lyonnais dès l’échauffement. Il y aurait eu des insultes extrêmement violentes contre sa famille, ses enfants et sa mère, a lui-même déclaré Guendouzi après l’éclat, en zone mixte. C’est uniquement pour cette raison qu’il se serait montré aussi provocateur pendant ce match très tendu.

« En Ligue 1, dans de tels cas, ils parleraient aux supporters et leur ordonneraient d’arrêter, sinon ils interrompraient le match. Mais ici, pendant plus de 90 minutes, y compris durant l’échauffement, ils ont lancé des insultes à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Cela m’a profondément touché, cela m’a vraiment secoué. Pour moi, c’était un pur manque de respect », a défendu l’ancien joueur du Hertha BSC au sujet de son comportement pendant et après le match.

Le joueur de 27 ans avait déjà adressé un doigt d’honneur aux supporters lyonnais pendant l’échauffement, puis, après le 2-0 d’Archie Brown à la 28e minute, il a même célébré de manière démonstrative devant le bloc des supporters lyonnais et lancé plusieurs provocations gestuelles en direction des fans. Les stadiers et les barrières de sécurité ont alors empêché une invasion de terrain.

Un membre du staff de Lyon s’en prend à Guendouzi : bagarre dans les couloirs des vestiaires

Le scénario dramatique du match est ensuite venu aggraver les choses et a sans doute lui aussi conduit à l’escalade qui a suivi. Lyon est revenu à 1-2 et a célébré à deux reprises ce qu’il pensait être l’égalisation, celle qui aurait envoyé le match en prolongation. Mais le VAR est intervenu les deux fois et a refusé de valider les buts.

Guendouzi a ainsi exulté longuement après le coup de sifflet final, effectuant une sorte de petit saut en courant sur la pelouse, ce qui a provoqué un attroupement avec des joueurs lyonnais furieux. Une fois la scène calmée, le milieu de terrain a ensuite effectué un tour d’honneur très personnel et s’en est de nouveau pris aux supporters. Des vidéos le montrent s’approcher de supporters lyonnais près d’un poteau de corner, tirer la langue et se toucher les parties génitales, tandis qu’il est visé par des gobelets.

Même lorsque ses coéquipiers ont enfin pu l’escorter vers les couloirs, Guendouzi a continué à exulter avec force gestes. Puis la situation a totalement dégénéré. Dans le couloir des vestiaires, Guendouzi a visiblement vu arriver vers lui un membre du staff de Lyon qui s’est jeté sur le joueur de 27 ans avec un coup de pied sauté. Une violente bagarre a alors éclaté entre les deux camps, impliquant de nombreux joueurs des deux équipes.

Sur une vidéo, on voit par exemple Loïs Openda, ancien joueur de Bundesliga au RB Leipzig, se tenir le visage avant de s’en prendre à un agent de sécurité.

Corentin Tolisso, ancien joueur du FC Bayern et capitaine de Lyon, n’a ensuite pas mâché ses mots sur le comportement de Guendouzi. « Il doit savoir rester humble dans la victoire et fêter ça avec son équipe dans le vestiaire. C’est inutile », a déclaré Tolisso à Canal+. Guendouzi lui aurait dit « que c’était parce que les supporters l’avaient insulté. Mais nous sommes insultés tous les week-ends quand nous jouons à l’extérieur. Nous ne pouvons pas réagir comme ça ».