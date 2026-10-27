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Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Bagarre générale sur la pelouse ! Le derby d’Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe dégénère complètement après le coup de sifflet final

Super Lig
Galatasaray vs Fenerbahce
Galatasaray
Fenerbahce

Après le coup de sifflet final du derby d’Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe, des scènes particulièrement regrettables se sont produites.

Sur la pelouse, de vives altercations ont éclaté entre les joueurs des deux équipes. La situation a d’abord dégénéré entre Kerem Aktürkoglu, de Fenerbahçe, et l’ancien joueur de Bundesliga Roland Sallai, de Galatasaray, qui en sont venus aux mains.

Peu après, le capitaine de Galatasaray, Abdülkerim Bardakci, et son adversaire Archie Brown se sont à leur tour accrochés. Le défenseur de Fenerbahçe a fait tomber le Turc en le tirant au sol, et les agents de sécurité ont dû intervenir pour calmer la situation. De plus en plus de personnes se sont mêlées à la bagarre générale, et les deux camps n’ont pu être séparés qu’avec difficulté.

Si Aktürkoglu et Sallai s’en sont tirés avec un carton jaune pour leurs gestes, l’arbitre Atilla Karaoglan a sévi contre Bardakci et Brown, leur adressant un carton rouge après le coup de sifflet final.

« Leur capitaine a tiré Matteo Guendouzi par les cheveux. Je l’ai vu et je l’ai défendu. Ils ont aussi griffé », a expliqué Brown plus tard aux journalistes présents dans les couloirs du stade pour justifier son emportement, leur montrant aussitôt une griffure.

Le capitaine de Galatasaray, Bardakci, a pour sa part affirmé que Brown avait été le premier à se montrer agressif et qu’il n’avait fait que se défendre. « Si vous regardez la vidéo, vous verrez qui a attaqué en premier. »

Comment s’est terminé le match entre Galatasaray et Fenerbahçe ?

Auparavant, le derby d’Istanbul s’était déroulé dans un calme relatif pendant les 90 minutes de jeu, hormis un petit attroupement de joueurs après seulement douze secondes. L’arbitre Karaoglan n’a distribué « que » neuf cartons jaunes aux joueurs des deux équipes, avertissements donnés après la fin du match compris.

Sur le terrain, Galatasaray a eu le dernier mot. Après un doublé de son attaquant vedette Victor Osimhen en première période (29e et 44e minutes), Fenerbahçe n’a pu que réduire le score grâce à un retourné acrobatique d’Irfan Kahveci (62e). L’ancienne star du Bayern Munich Leroy Sané n’était pas titulaire, tout comme Ilkay Gündogan. Le joueur offensif est tout de même entré en jeu à la 80e minute.

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