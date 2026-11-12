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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Bagarre entre joueurs et tensions en coulisses : comment l'aventure de Carrick avec Manchester United s'est-elle effondrée ?

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Bagarre entre joueurs à bord de l'avion du retour de Madrid, baisse de régime à l'entraînement, faiblesse des performances sur le flanc, et des sources du vestiaire estiment que le conseil d'administration « l'a laissé affronter son destin seul ».

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Ces derniers jours, Michael Carrick a continué de se rendre au centre d'entraînement de Manchester United à Carrington, vêtu de sa tenue d'entraînement, tandis que son sort se jouait à huis clos entre Monaco et Manchester.

Il est devenu de plus en plus évident qu'il n'était plus qu'un « mort en sursis », pendant les deux semaines que le conseil d'administration lui avait accordées après la défaite trois buts à zéro face à Bournemouth.

Des sources proches du vestiaire de United estiment que Carrick a été « laissé seul face à son destin », en raison des hésitations du club quant à son avenir et de ses tentatives secrètes de nommer Mauricio Pochettino pour lui succéder, selon le journal britannique « Daily Mail ».

Carrick avait pris ses fonctions à la mi-janvier, après avoir été rappelé de vacances à la Barbade, pour diriger l'équipe à titre intérimaire, avant d'obtenir un contrat de deux ans en mai, à la suite de sa réussite à terminer la saison dernière à la troisième place et à se qualifier pour la Ligue des champions.

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Mais il n'aura tenu que moins de dix mois, après que la lune de miel s'est transformée en crise majeure.

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Ses détracteurs estiment que Carrick, qui n'avait jusqu'alors exercé de responsabilité d'entraîneur qu'avec Middlesbrough, n'était pas le bon choix pour diriger un club de la dimension de Manchester United, tandis que d'autres pensent que le club aurait dû le remercier pour l'exploit de la saison dernière et se tourner vers Pochettino, qui était disponible avant de signer un nouveau contrat pour entraîner la sélection des États-Unis.

La pression s'est accrue sur Carrick après une série de résultats négatifs, qui a commencé par la défaite face à Hull City en août, et a comporté la perte d'une avance face à Brighton et l'élimination en Coupe de la Ligue, outre les défaites européennes face à l'Atlético Madrid et Côme, ainsi que des buts encaissés tardivement face à Everton et Tottenham.

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Le match nul 4-4 face à Aston Villa, après que United est revenu à deux reprises d'un retard de deux buts, a également suscité l'inquiétude des dirigeants du club, d'autant plus que l'équipe a encaissé 15 buts lors de ses quatre derniers matchs.

La crise de l'avion

Le vol retour de Manchester United depuis Madrid, après la défaite 2-0 face à l'Atlético, a été marqué par des tensions entre les joueurs, plusieurs d'entre eux s'étant disputés à bord de l'avion, un incident qui a reflété l'ampleur de la division et de la colère au sein du vestiaire.

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Cette altercation s'inscrit dans une série de désaccords, dont certains ont éclaté au grand jour, tandis que d'autres sont restés loin des projecteurs, dans un contexte de recul des résultats de l'équipe et de pression croissante sur Michael Carrick.

Des critiques sur les entraînements

Les critiques ne se sont pas limitées aux résultats : certains joueurs ont évoqué une baisse du niveau des entraînements sous la direction de Carrick et de son staff, tandis que d'autres ont estimé que le passage à un système en 4-2-4 davantage fondé sur la possession n'était pas adapté aux capacités du groupe.

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Des questions ont également été soulevées quant au faible recours aux joueurs de l'académie, malgré l'intérêt affiché de Carrick pour eux, Harry Amass n'ayant pas obtenu suffisamment d'occasions, le retour de Shea Lacey ayant tardé, outre la polémique entourant le départ de JJ Gabriel.

Pour autant, Carrick ne peut être tenu pour seul responsable de l'effondrement, au vu du chaos administratif et des conflits au sein du club, selon le journal.

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Les coulisses ont en effet été le théâtre d'un désaccord entre le directeur du football Jason Wilcox et le directeur du recrutement Christopher Vivell au sujet de son successeur, dans le même temps où le mécontentement de la famille Glazer grandissait face à la manière dont Sir Jim Ratcliffe et la société Ineos gèrent le club.

Carrick n'a par ailleurs pas obtenu le soutien nécessaire sur le marché des transferts estival, après l'échec des tentatives de recrutement de sa priorité au milieu de terrain, Elliot Anderson, l'affaire se concluant par l'arrivée de Youri Tielemans et Andrey Santos à sa place.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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