Bafétimbi Gomis : "Il ne faut pas enterrer l'OM"

L'ancien attaquant des Phocéens a jugé la première partie de saison de l'Olympique de Marseille et a prodigué des conseils à Florian Thauvin.

La première partie de saison de l'Olympique de Marseille a été décevante. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Éliminé de la Ligue Europa dès la phase de poules, l'OM n'est pas sur le podium de la Ligue 1 à la trêve et piétine en championnat manquant notamment de régularité. Dans une interview accordée au journal L'Equipe, Bafétimbi Gomis, toujours attentif à la situation de son ancien club, est revenu sur la première partie de saison de l'OM.

"Ils sont dans le dur, mais il ne faut surtout pas les enterrer. Ils sont toujours dans la course pour leur objectif podium. Les vacances sont arrivées à point nommé. Il y a sans doute un peu d’usure, ils ont joué beaucoup de matches depuis le début de la saison 2017-2018, ont été en finale de Ligue Europa. Les recrues mettent du temps à s’adapter. Mais à Marseille, le public est exigeant et le temps est un luxe qu’on n’a pas", a jugé Bafétimbi Gomis.

Pas de C1, pas de Thauvin

L'international français, désormais à Al-Hilal, a encensé son ancien coéquipier, Florian Thauvin, devenu international depuis et champion du monde 2018 : "Je suis fier, vraiment. Quand j'ai dit, un soir d'octobre 2016 à Clermont, que je le voyais faire une belle carrière internationale, beaucoup ont ri. Mais j'étais proche de lui, je m'entraînais avec lui, et je suis heureux de le voir marquer autant de buts".

L'ancien attaquant de l'OM a prodigué un conseil à Florian Thauvin. Selon lui en cas d'absence de Ligue des champions la saison prochaine, l'ailier devra quitter Marseille pour son bien : "Pour moi, Florian manque de reconnaissance au niveau international, on reste sur son échec à Newcastle, on sous-estime le nouveau Thauvin. Ce serait un autre joueur avec ces stats, un Falcao, un Di Maria, par exemple, on dirait qu’il est extraordinaire, qu’il est un joueur de classe mondiale".

"L’Olympique de Marseille doit se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et comme Flo l’a dit, il pourra alors peut-être rester. Sinon, après avoir tant marqué ces trois dernières années, il sera temps pour lui de se frotter à une autre exigence, une autre concurrence, dans un très grand club, pour espérer devenir un jour titulaire en équipe de France", a ajouté l'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais.