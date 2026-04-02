Le Portugais Carlos Queiroz, ancien sélectionneur d’Oman, a révélé la vérité au sujet d’éventuelles offres reçues pour entraîner l’Arabie saoudite et le Ghana lors de la Coupe du monde 2026, prévue l’été prochain.

La continuité du Français Hervé Renard à la tête de la sélection saoudienne n’est plus certaine, au vu des résultats négatifs des Verts lors de la dernière trêve internationale, marquée par des défaites contre l’Égypte et la Serbie, ce qui a suscité des inquiétudes quant au niveau de l’équipe.

Des médias ont indiqué que la Fédération saoudienne de football envisageait peut-être de recruter un autre entraîneur pour diriger la sélection au Mondial, tandis que d’autres rapports ont affirmé que Renard lui-même pourrait demander à être relevé de ses fonctions.

De son côté, la Fédération ghanéenne de football recherche un nouvel entraîneur pour succéder à Otto Addo, démis de ses fonctions, après la dégradation des résultats des Black Stars, d’autant plus que ces derniers ont échoué à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Il y a deux semaines, Queiroz a résilié à l’amiable son contrat avec la sélection omanaise, alors qu’il courait jusqu’en juin prochain, ce qui a soulevé des interrogations sur un éventuel lien entre cette décision et la prise en main d’une sélection qui disputera la prochaine Coupe du monde, d’autant que l’entraîneur portugais dispose d’une grande expérience internationale.

Queiroz à Kooora : aucune négociation avec l’Arabie saoudite ou le Ghana

Mais Queiroz a déclaré, dans des propos exclusifs au site Kooora, affilié à « Footballco », ce jeudi, qu’il n’avait reçu aucune offre de la part des fédérations saoudienne ou ghanéenne pour entraîner leurs sélections lors du prochain Mondial.

L’entraîneur portugais chevronné a précisé : « Mon départ de la sélection d’Oman n’a aucun lien avec un intérêt d’autres parties ».

Et d’ajouter, l’ancien entraîneur du Real Madrid : « Je souhaite simplement exprimer ma gratitude pour la manière dont j’ai été accueilli et traité à Oman, que ce soit par les responsables ou par les supporters ».

Il a poursuivi : « Il n’y a eu aucun contact entre moi et la Fédération saoudienne, et personne du Ghana ne m’a parlé ».

Queiroz a souligné que son départ de la sélection omanaise « est dû à la situation sécuritaire instable que connaît la région du Golfe à cause de la guerre, et il n’y a pas d’autre raison ».

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4 participations à la Coupe du monde

Queiroz, âgé de 73 ans, possède un long parcours, notamment en Asie et en Afrique, ce qui fait de lui l’un des candidats récurrents pour diriger les sélections des deux continents en Coupe du monde.

En Asie, Queiroz a déjà entraîné les sélections des Émirats arabes unis, de l’Iran (en deux mandats), du Qatar et d’Oman. Sur le continent africain, Queiroz a laissé son empreinte avec la sélection d’Égypte, en plus d’une autre expérience avec l’Afrique du Sud au début du siècle.

Par ailleurs, il a dirigé la sélection de son pays, le Portugal, de juillet 2008 à septembre 2010, et la Colombie de février 2019 à décembre 2020.

Queiroz a disputé les quatre dernières éditions de la Coupe du monde : 2010 avec le Portugal, et 2014, 2018 et 2022 à la tête de l’Iran.

Après ses déclarations indiquant qu’il n’est en contact avec aucune sélection à l’heure actuelle, Queiroz se rapproche d’une absence du Mondial pour la première fois depuis deux décennies.