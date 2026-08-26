Le Barça a annoncé, ce mercredi, la signature d'un nouvel accord de sponsoring avec une compagnie aérienne égyptienne, portant sur trois saisons, jusqu'à la fin de la saison 2028/2029, une démarche qui renforce la présence du club catalan sur le marché égyptien ainsi que dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique.

Ce partenariat intervient à un moment marquant pour le public égyptien, alors que le jeune attaquant Hamza Abdelkarim figure dans les rangs de l'équipe première du Barça, après son transfert en provenance d'Al Ahly.

Bien que rien ne confirme que le transfert de Hamza Abdelkarim ait été une cause directe de la conclusion de cet accord, la présence d'un joueur égyptien au sein de l'équipe première a vraisemblablement contribué à accroître l'intérêt du marché égyptien pour le Barça et à attirer davantage l'attention sur le club catalan en Égypte, d'autant plus que le Barça jouit d'une grande popularité auprès du public égyptien.

En vertu de cet accord, la compagnie aérienne égyptienne devient le transporteur aérien officiel et exclusif du Barça, le partenariat couvrant l'équipe première masculine de football, ainsi que les équipes de basket-ball et de handball.

Le logo de la compagnie aérienne égyptienne apparaîtra-t-il sur le maillot du Barça ?

Le Barça a précisé que le logo de la compagnie égyptienne n'apparaîtra pas sur le maillot de l'équipe première de football, conformément aux termes de l'accord annoncé.

En revanche, le logo de la compagnie apparaîtra sur le devant du maillot de l'équipe de handball lors des matches.

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Le Barça étend sa présence en Égypte

Le club catalan a affirmé que cet accord représente une opportunité d'élargir la portée de sa marque et d'accéder à de nouveaux marchés, avec un accent particulier sur la région du Moyen-Orient et d'Afrique, où le Barça dispose d'une large base de supporters.

Marc Bro.uix, directeur des sponsorings mondiaux du Barça, a déclaré que la collaboration avec la compagnie égyptienne représente une « étape naturelle » dans le cadre de l'expansion du club, soulignant la volonté du Barça de transmettre ses valeurs et sa passion à ses supporters au Moyen-Orient et en Afrique.

De son côté, la compagnie égyptienne a considéré cet accord comme une réalisation importante de son histoire, d'autant qu'il conjugue son histoire longue de près de 95 ans et le statut mondial dont jouit le Barça.

Ce nouveau partenariat intervient alors que le Barça continue de renforcer sa présence commerciale dans la région, tandis que la présence de Hamza Abdelkarim au sein de l'équipe première confère une nouvelle dimension égyptienne à la relation du club avec le marché local, et pourrait constituer un facteur d'attraction supplémentaire pour le public et les entreprises d'Égypte.

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