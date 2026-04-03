Pape Gueye, star de la sélection sénégalaise, a révélé sa grande surprise face à l’ampleur du soutien qu’il a reçu de la part des supporters algériens, après avoir inscrit un but en finale de la CAN 2025 contre le Maroc.

Dans des déclarations accordées au magazine SoFoot, relayées par le réseau « FootMercato », Gueye a indiqué avoir reçu un flot de messages de soutien de fans algériens, qui ont exprimé leur joie de le voir contribuer à priver le Maroc, leur rival historique sur le plan sportif, d’un deuxième sacre africain.

Le joueur de Villarreal a plaisanté : « Les Algériens ? Pas besoin d’en parler… Grâce à eux, j’ai désormais un million d’abonnés sur Instagram. Ils m’ont tous envoyé des messages après le match en disant : “Mon frère, on est très contents, merci, on ne voulait pas que le Maroc gagne !”. »

Il a ajouté en souriant : « Si je vais en Algérie demain, je pense qu’ils m’accueilleront en limousine ! »

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Gueye a inscrit l’unique but de la finale de la CAN 2025, disputée il y a plus de deux mois, et conclue par une victoire du Sénégal 1-0, mais le titre n’a pas encore été définitivement attribué au Sénégal.

Ce match a en effet été marqué par des événements dramatiques, à la suite desquels les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant plusieurs minutes avant d’y revenir.

La Fédération marocaine de football a profité de cet incident pour déposer une réclamation, acceptée par la commission d’appel de la CAF, qui a entériné une victoire sur tapis vert des Lions de l’Atlas 3-0.

Mais le Sénégal n’a pas capitulé et a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), le verdict final étant attendu au cours des prochains mois.

Malgré cela, les joueurs de la sélection sénégalaise ont célébré la Coupe d’Afrique à deux reprises avant les deux matches amicaux disputés par les Lions de la Téranga lors de la trêve de mars, contre le Pérou et la Gambie.