Mohamed El-Shenawy, capitaine d’Al Ahly, est désormais menacé d’une lourde sanction pouvant aller jusqu’à une suspension jusqu’à la fin de la saison en cours de la Premier League égyptienne, à la suite d’un incident regrettable survenu hier soir, mardi, à l’issue du match contre Ceramica Cleopatra.

Al Ahly a entamé ses matchs dans le groupe de détermination du champion par un nul décevant contre Ceramica Cleopatra (1-1), portant son total à 41 points, à 5 points du leader, Zamalek.

Mais la rencontre a été marquée par une vive controverse arbitrale, après que l’arbitre Mahmoud Wafa a refusé d’accorder un penalty à Al Ahly dans le temps additionnel de la seconde période.

Yassine Marei, joueur d’Al Ahly, a adressé un centre dans la surface de réparation qui a touché la main d’Ahmed Hany, joueur de Ceramica Cleopatra, mais Wafa n’a pas accordé de penalty malgré la révision de l’action avec l’arbitre de la VAR.

Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs d’Al Ahly se sont dirigés vers Wafa pour contester sa décision controversée, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Selon l’une de ces séquences, l’arbitre a brandi un carton rouge à l’encontre d’El-Shenawy pour protestation, ce qui a attisé la colère du gardien d’Al Ahly, qui n’avait pas participé au match.

El-Shenawy a agressé Wafa, mais les agents de sécurité et Walid Salah El-Din, directeur du football, ont empêché le gardien d’en venir aux mains avec l’arbitre.

Que dit le règlement ?

Selon le barème des sanctions adopté par la Ligue des clubs professionnels au début de la saison en cours, El-Shenawy risque une suspension de 4 à 6 matchs, assortie d’amendes.

Conformément au texte du quatrième article du règlement, « l’agression des arbitres par poussée ou tirage (usage des mains sans violence ni coups) entraîne une suspension de 4 à 6 matchs, ainsi qu’une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ».

Il reste à Al Ahly 5 matchs à disputer cette saison en championnat : contre Smouha, Pyramids, Zamalek, ENPPI et Al Masry, respectivement, dans le groupe de détermination du champion.

Cela signifie qu’El-Shennawy pourrait ne plus rejouer avec Al Ahly cette saison, si une sanction de suspension lui est appliquée.

Indépendamment de la sanction, le rôle d’El-Shennawy a diminué avec Al Ahly ces derniers temps, et il a perdu sa place de titulaire dans la composition de l’équipe rouge, puisque Mostafa Shobeir occupe actuellement le poste de gardien de but, que ce soit avec Al Ahly ou même en sélection d’Égypte.

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