Le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich, au sommet de la Ligue des champions, n’a connu qu’une seule scène polémique, mais la décision de l’arbitre était-elle correcte ?

Le Bayern Munich a signé une précieuse victoire sur le terrain du Real Madrid, au Santiago-Bernabéu, sur le score de 2-1, pour la première fois depuis 2001.

Le succès du club bavarois est intervenu lors de la rencontre disputée ce mardi soir, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, avant la manche retour décisive à Munich la semaine prochaine.

Le premier but du Bayern Munich, inscrit par Luis Díaz en première période, a suscité des اعتراضations de la part des joueurs du Real Madrid, menés par Dean Huijsen, les locaux réclamant l’annulation du but pour une main de Michael Olise avant que le ballon n’arrive à la star colombienne.

Vinícius Júnior a fait une passe erronée qui a heurté la main d’Olise au milieu de terrain, mais l’arbitre anglais Michael Oliver a ordonné de laisser le jeu se poursuivre.

À ce sujet, l’ancien arbitre espagnol Iturralde González a déclaré, comme l’a rapporté le journal « As », que la décision de l’arbitre de ne pas siffler la main et de valider le but était correcte.

Il a expliqué : « Le ballon a bien touché sa main, mais c’était totalement involontaire, et sa main était collée à son corps. »

À propos de l’action sur laquelle Aurélien Tchouaméni, joueur du Real Madrid, a reçu un carton jaune qui le privera du match retour pour accumulation de cartons, Iturralde a dit : « La décision de l’arbitre est également correcte. »

Il a ajouté que Tchouaméni avait stoppé une attaque prometteuse du Bayern Munich et avait clairement fait tomber le joueur adverse.

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