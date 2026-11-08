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Etienne VaessenImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

AZ réussit une remontée rocambolesque face au FC Groningue réduit à neuf : Vaessen perd son sang-froid

Alkmaar vs FC Groningue
Alkmaar
FC Groningue
Eredivisie

L’AZ a réussi une formidable remontée dimanche face au FC Groningen. Les joueurs de Groningue menaient 1-3 à Alkmaar, mais ont laissé filer leur avantage : 4-3. Alors que le score était de 3-3, le gardien Etienne Vaessen a concédé un penalty. Il a ensuite longuement protesté auprès des arbitres et reçu deux cartons jaunes en quelques minutes, avant que Mexx Meerdink, qui avait manqué un penalty en première période, n’offre les trois points à l’AZ en marquant sur penalty.

Groningen pouvait difficilement mieux commencer la rencontre. La première frappe dangereuse du match, signée Thom van Bergen, a heurté la barre transversale. Jacob Ondrejka a parfaitement exploité le rebond : 0-1.

L’AZ a répliqué presque aussitôt. Une superbe passe en profondeur de Peer Koopmeiners a trouvé Ro-Zangelo Daal près de la ligne de sortie de but. Celui-ci a gardé le ballon en jeu et centré pour Meerdink. L’international néerlandais a conclu cette belle action.

L’AZ dominait les débats et s’est approché plusieurs fois du but adverse. La tentative d’Oufkir est passée juste à côté, tandis que Vaessen a poussé un soupir de soulagement lorsque Daal n’a pas su profiter du ballon qu’il avait perdu.

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Le score n’a plus évolué avant la pause. Après la reprise, c’est Groningen qui a frappé par l’intermédiaire de Brynjólfur Willumsson. Servi par Ondrejka, l’Islandais a marqué d’une frappe puissante sous la barre.

Et ce n’était pas fini : à la stupéfaction du public d’Alkmaar, Groningen a porté le score à 1-3 à la 54e minute. Le ballon se trouvait entre le gardien De Busser et le capitaine Koopmeiners, mais aucun des deux n’a réagi à temps. Van Bergen, lui, ne s’est pas fait prier.

L’AZ a très vite obtenu une occasion idéale de réduire l’écart. Marco Rente a retenu Elijah Dijkstra de manière trop flagrante, mais a pu souffler lorsque Meerdink a envoyé son penalty vers les tribunes.

Le soulagement des visiteurs a toutefois été de courte durée. Peu après son échec, Meerdink s’est racheté en servant Oufkir d’une talonnade. L’ailier gauche du club de Hollande-Septentrionale a conclu l’action pour ramener le score à 2-3. L’AZ a continué à pousser et égalisé à un quart d’heure de la fin grâce à Mateo Chávez, à la conclusion d’une magnifique action collective.

En fin de match, l’AZ a également obtenu un penalty après une faute de Vaessen sur Oufkir, qui arrivait en glissant. Averti, Vaessen a continué à protester auprès de l’arbitre Jannick van der Laan, qui lui a adressé un deuxième carton jaune quelques minutes après le premier. Furieux, le gardien a voulu donner ses gants à l’arbitre, mais en a été empêché.

Le gardien Lovro Stubljar, qui faisait ses débuts, n’a ensuite rien pu faire sur la frappe de Meerdink : 4-3. Groningen a même terminé la rencontre à neuf. À la centième minute, après une glissade malencontreuse, Hans Hateboer a commis une main stupide. Oufkir n’a donc pas marqué, mais le défenseur expérimenté risque, comme Vaessen, une suspension.

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