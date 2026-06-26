Ayyoub Bouaddi pourrait réaliser un transfert de premier plan cet été. La révélation marocaine de la Coupe du monde suscite l’intérêt concret de Manchester City, selon l’expert du marché des transferts Matteo Moretto.

Après une excellente saison avec le LOSC, le jeune milieu de terrain tient ses promesses au Mondial et a particulièrement brillé lors de la rencontre face au Brésil.

Les grands clubs internationaux suivent l’évolution de Bouaddi depuis un certain temps déjà et Manchester City a désormais décidé de passer à l’action. Selon Moretto, les discussions avec Lille, où le droitier est sous contrat jusqu’à mi-2029, ont déjà commencé.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à cinquante millions d’euros, mais cette cote ne suffit pas à convaincre Lille, qui, d’après The Athletic, réclame quatre-vingts millions d’euros.

Il y a quelques semaines, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano révélait que le Paris Saint-Germain, Liverpool et Arsenal suivaient aussi de près le joueur.

Tous ces prétendants pourraient toutefois être devancés par Manchester City, même si les préférences du joueur restent inconnues à ce stade. Les Citizens sont déterminés à prendre l’avantage sur la concurrence.

De son côté, Bouaddi se concentre sur le match contre les Pays-Bas, programmé dans la nuit de lundi à mardi à 03h00. Parallèlement, City espère finaliser l’arrivée d’Elliot Anderson, une opération quasiment bouclée.