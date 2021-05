Aymeric Laporte avec l'Espagne, Luis Fernandez n'a "pas aimé"

L'ancien entraîneur français ne digère pas qu'Aymeric Laporte puisse choisir avec autant de liberté pour quelle sélection jouer...

Après avoir donné sa préférence aux Bleus pendant de nombreuses années, Aymeric Laporte, le talentueux défenseur central de Manchester City, ne portera jamais les couleurs de l'Equipe de France. Et pour cause, l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao a été sélectionné par l'Espagne de Luis Enrique pour disputer le prochain Euro 2020.

Attiré par la sélection de Luis Enrique, Aymeric Laporte a obtenu ses papiers espagnols, et va donc faire faux bond à l'EDF. Rappelons que Didier Deschamps a pourtant convoqué le défenseur à trois reprises… sans le faire jouer une seule fois en octobre 2016 et mars 2017, avant une blessure en 2019. Frustrant...

"Tu aurais pu avoir ce caractère, cette personnalité"

Résultat des courses, c'est donc pour l'Espagne que le Mancunien va jouer. Une situation qui n'est pas du tout du goût de Luis Fernandez, qui n'apprécie pas ce revirement de situation. "Je n’ai pas aimé ce qu’il a eu l’occasion de faire. Moi, on me l’avait proposé et j’avais refusé. Quand tu prends une nationalité, quand tu es dans un pays et que tu commences à travailler... Il y a de la déception, de l’attente, peut-être le sentiment d’être abandonné par Didier Deschamps et par la sélection française".



"Et aussi la déception de ne pas avoir su rattraper la concurrence avec Lenglet et Kimpembe. Tu en as peur ? Mais non, tu joues à City ! Tu aurais pu avoir ce caractère, cette personnalité pour te dire : 'Lenglet et Kimpembe, je peux être meilleur qu’eux'", a ainsi pesté le consultant pour la chaine BeIN Sports, relativement remonté.