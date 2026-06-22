Ayase Ueda pourrait quitter le Feyenoord cet été pour rejoindre l’un des deux meilleurs championnats

Ayase Ueda pourrait quitter le Feyenoord cet été, selon les informations communiquées lundi par l’expert en transferts Fabrizio Romano. L’attaquant japonais serait dans le viseur de clubs de Bundesliga et de Premier League.

L’attaquant japonais a brillé aux Pays-Bas : en quarante matchs sous le maillot du Feyenoord, il a inscrit 26 buts, dont 25 en VriendenLoterij Eredivisie, terminant ainsi meilleur buteur du championnat.

Il a ainsi connu une progression marquée par rapport à ses deux premières saisons sous les couleurs rotterdamoises : cinq buts en 2023/2024, neuf la saison suivante.

Il s’est également distingué lors de la Coupe du monde avec le Japon, marquant deux buts et délivrant une passe décisive contre la Tunisie (0-4).

Ces performances n’ont pas échappé aux recruteurs étrangers : d’après l’expert, des formations de Premier League et de Bundesliga auraient déjà pris contact avec Feyenoord, même si les noms des clubs concernés restent pour l’instant confidentiels.

Recruté à l’été 2023 pour huit millions d’euros en provenance du Cercle Bruges, l’attaquant a vu sa valeur marchande s’envoler.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande atteint désormais environ dix-sept millions d’euros. Il est sous contrat avec Feyenoord jusqu’en milieu d’année 2028.