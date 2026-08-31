Ayase Ueda quitte officiellement Feyenoord pour Lille OSC. Le club de Rotterdam l’a annoncé lundi soir via ses canaux officiels. En France, le Japonais a signé un contrat jusqu’à la mi-2030.

« Cela me touche beaucoup de quitter Feyenoord après tous les beaux moments que j’ai vécus ici avec tout le monde », a déclaré Ueda sur le site du club de Rotterdam. « Je ne peux qu’exprimer ma gratitude. »

« Pour la foi et la confiance que les supporters et les personnes au club ont toujours eues en moi. Et pour tout ce que j’ai pu montrer lors de la saison écoulée. Je suis heureux d’avoir pu la terminer avec le titre de meilleur buteur de Feyenoord et d’avoir encore pu ressentir dimanche dernier ce que cela fait de marquer à De Kuip. »

« Ce que ces années dans ce club m’ont apporté est inoubliable. J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau un jour et que je pourrai encore entendre la chanson que les supporters chantaient toujours pour moi. Merci pour tout, c’était magnifique. »

Feyenoord a recruté Ueda en 2023 en provenance du Cercle Bruges. Depuis, l’attaquant a disputé 112 matches officiels pour le club, inscrivant 43 buts et délivrant 7 passes décisives.

La saison dernière, il a terminé meilleur buteur de l’Eredivisie VriendenLoterij avec 25 buts. Dimanche après-midi, il a encore joué à De Kuip contre l’ADO La Haye. Ueda a trouvé le chemin des filets et a aidé Feyenoord à décrocher un match nul 2-2 grâce à son but.

Alors que De Telegraaf avait précédemment fait état d’une indemnité de transfert d’au moins vingt millions d’euros, celle-ci serait nettement inférieure selon notamment Voetbal International, Fabrizio Romano et L’Équipe. Les trois dernières sources évoquent quinze millions d’euros.