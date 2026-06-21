Ayase Ueda a été l’un des grands artisans de la plus large victoire de l’histoire de la Coupe du monde du Japon

Tout comme l’équipe nationale néerlandaise, le Japon compte quatre points après deux journées de la phase de groupes de la Coupe du monde. Grâce à une excellente première mi-temps, les Japonais ont dominé la Tunisie 4-0 à Guadalupe (Mexique), signant d’emblée leur plus large victoire en Coupe du monde. Vendredi, le Japon conclura la poule F face à la Suède et, avec ces trois points, se rapproche grandement des seizièmes de finale.

Les Japonais, déjà auteurs d’un match nul face aux Oranje la semaine passée, ont idéalement entamé la rencontre. Après une action lancée sur la gauche, Daichi Kamada a ouvert le score d’une frappe à bout portant. Puis, Ayase Ueda, l’avant-centre de Feyenoord, a doublé la mise à la demi-heure de jeu en logeant le ballon dans le coin inférieur gauche des filets tunisiens.

Les Japonais dominaient les débats sans véritable opposition d’une Tunisie en difficulté, où Hervé Renard effectuait ses débuts sur le banc et où le gardien Aymen Dahmen repoussait le ballon juste avant la ligne lors d’une nouvelle incursion nippone.

Une nouvelle déception menaçait pour les Tunisiens, une semaine après la cuisante défaite 1-5 face à la Suède, laquelle avait ensuite été battue par les Pays-Bas sur le même score. Les Japonais ont regagné les vestiaires avec le sourire au coup de sifflet de la mi-temps.

Le scénario ne varie guère après la pause : les Japonais gèrent leur avantage et étouffent tout essai de révolte tunisienne. Le sélectionneur Hajime Moriyasu scelle définitivement l’issue de la rencontre à vingt minutes du terme. Ueda sert Junya Ito, et l’ailier droit conclut avec sang-froid.

Tout suspense avait alors disparu à Guadalupe. Ueda a finalement mis un point d’orgue à la rencontre d’une magnifique tête plongeante. Grâce à ce large succès, le Japon totalise quatre points, comme les Pays-Bas. Vendredi, il affrontera la Suède, qui compte trois unités et voudra prendre sa revanche après sa défaite humiliante face aux Oranje.

La Tunisie, elle, quitte déjà la Coupe du monde après deux défaites lourdes qui lui ferment les portes des huitièmes de finale. Elle jouera néanmoins son dernier match face aux Pays-Bas dans la nuit de jeudi à vendredi.