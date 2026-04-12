La Fédération internationale de football (FIFA) se prépare à l’éventualité d’un retrait de la sélection iranienne de la Coupe du monde 2026 avec une nouvelle idée, qui redonnerait de l’espoir à l’équipe d’Italie de participer au prochain Mondial, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Bien que les rêves de l’Italie de revenir sur la scène mondiale se soient effondrés après sa défaite face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but en finale des barrages européens, la Nazionale pourrait encore avoir une dernière chance de changer son destin.

La position de la sélection iranienne concernant sa participation au tournoi, qui se tiendra l’été prochain, reste floue dans le contexte de la guerre que mène l’Iran, malgré les assurances de Gianni Infantino, président de la FIFA, quant à la présence de l’équipe asiatique dans le groupe G aux côtés de l’Égypte, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande.

À l’heure où ces lignes sont écrites, l’Iran est censé débuter sa campagne dans le tournoi le 16 juin face à la Nouvelle-Zélande, avant d’affronter la Belgique en Californie, puis de rencontrer l’Égypte au « Lumen Field » de Seattle.

Barrage intercontinental pour la première fois

La sélection iranienne pourrait être contrainte de se retirer de la Coupe du monde, d’autant plus que la FIFA a refusé de délocaliser les matchs de l’équipe en dehors des États-Unis, ce qui placerait l’instance internationale dans une situation embarrassante à quelques semaines du coup d’envoi du tournoi.

Mais la FIFA semble préparer un scénario d’urgence : selon un rapport publié par RMC Sport, citant le journal « The Athletic », des discussions sont en cours au sein de la FIFA sur la possibilité d’organiser un barrage intercontinental exceptionnel en cas de retrait de l’Iran.

Ce barrage réunirait deux sélections d’Asie et deux d’Europe parmi les équipes non qualifiées pour le tournoi.

Grâce à son classement mondial, l’Italie apparaît comme une candidate quasi certaine pour occuper l’une des deux places européennes dans ce barrage potentiel, si le retrait de l’Iran est officiellement confirmé.

L’Italie avait perdu face à la Bosnie-Herzégovine, échouant ainsi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive après les éditions 2018 et 2022, une catastrophe qui a conduit au départ de Gennaro Gattuso du staff technique et a également entraîné l’éviction du président de la Fédération italienne.

De même, la sélection des Émirats arabes unis pourrait être candidate à une participation à ce barrage exceptionnel, puisqu’elle a été éliminée par l’Irak, qui s’est qualifié pour le barrage mondial et a, par son intermédiaire, décroché sa place en phase finale.