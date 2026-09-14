L'Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a fait son retour dans le onze de départ lors de la confrontation face à Al-Shamal, au coup d'envoi de son parcours en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Ittihad se déplace chez Al-Shamal, ce lundi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, pour la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a annoncé la composition officielle pour le match, qui a vu le retour d'Aouar, après son absence lors du dernier match en Roshn Saudi League contre Al-Faisaly.

Aouar évoluera aux côtés du Sénégalais Dion Lopy et du Colombien Richard Ríos au milieu de terrain, en plus du Néerlandais Steven Bergwijn et d'Ahmed Al-Ghamdi sur les côtés.

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La plus grande surprise est venue de la pointe de l'attaque, où l'entraîneur allemand a décidé d'écarter le Nigérian George Ilenikhena, malgré les prestations remarquables qu'il a livrées ces derniers temps, laissant le Marocain Youssef En-Nesyri seul en pointe.

Al-Ittihad cherche à renouer avec le sacre continental asiatique après une absence de 21 ans, son dernier titre remontant à 2005, le deuxième consécutif après l'édition 2004.

À noter qu'Al-Ittihad avait quitté la précédente édition de la Ligue des champions d'Asie Élite dès les quarts de finale, après la défaite face aux Japonais de Machida Zelvia, qui avaient atteint la finale avant de s'incliner contre Al-Ahli.

La composition d'Al-Ittihad était la suivante :