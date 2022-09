L'avocate de Keira Hamraoui estime qu'il y a "peu de doutes sur l'implication d'Aminata Diallo"

Me Julia Minkowski a pris la parole sur BFM TV et met en cause Aminata Diallo dans l'attaque dont a été victime sa cliente, Keira Hamraoui.

Vendredi, Aminata Diallo, a été mise en examen vendredi avec quatre autres personnes pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs. » La joueuse a ensuite été placée en détention provisoire car elle est suspectée d'être le commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière au PSG Kheira Hamraoui.

Ce samedi 17 septembre 2022, Maître Julia Minkowski, l'avocate de Keira Hamraoui, était l'invitée de BFM TV.

Elle s'est exprimée sur l'affaire Diallo-Hamraoui dont sa cliente a été victime : « Kheira Hamraoui est tombée dans un véritable guet-apens, soigneusement préparé et manifestement commandité par une de ses coéquipières. Ce qui est tout à fait inédit dans les annales du sport en France et peut-être même dans le monde entier. [...] Il y a peu de doutes sur l'implication d'Aminata Diallo. C'est en tout cas aujourd'hui la conviction de ma cliente et de moi-même. »

Me Julia Minkowski revient également sur les accusations portées à l'encontre de sa cliente et contre-attaque : « On a mis en cause sa vie privée de façon gravissime avec la diffusion d'enregistrements de notes vocales qu'elle avait pu envoyer à des proches la veille de matches auxquels elle devait participer. Par ailleurs les supporters du Paris Saint-Germain ont été instrumentalisés pour que soit brandies des banderoles portant atteinte à sa dignité au cours de matches auxquels elle participait. Des joueuses du PSG ont refusé ostensiblement de récupérer des passes, ont apporté leur soutien à Aminata Diallo lors de manifestations sportives avec le sigle "A", ont dénigré Kheira Hamraoui ce qui a contribué à créer un problème de cohésion dans le groupe. Elle n'a pas été sélectionnée pour participer à l'Euro. Pour une athlète de son niveau, cela été ressenti comme une injustice folle. »