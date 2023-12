Parmi les sites de paris sportifs, impossible de ne pas évoquer PMU, un acteur majeur du secteur. Découvrez-en plus dans cet avis PMU.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Large choix de paris sportifs Processus d'inscription un peu long Service client de qualité Retrait de la Fantasy League Nombreuses promos et paris gratuits Cotes moyennes

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Pour commencer cet avis PMU, nous nous sommes intéressés aux avis des utilisateurs. En effet, les personnes qui utilisent les services de paris sportifs sont souvent les mieux placées pour en parler.

Parmi les points positifs, les joueurs mettent souvent en avant le large choix de sports disponibles. La fluidité de l’interface du site de paris sportifs est aussi mise en avant.

Les joueurs pointent du doigt quelques améliorations qu’ils souhaiteraient voir. Comme par exemple un processus d’inscription plus rapide. Ou encore le retour de la fantasy league que PMU a supprimée.

L'article continue ci-dessous

Bien sûr, les commentaires clients sont à prendre avec des pincettes. Certains avis sont écrits sous le coup de la colère et ne reflètent pas toujours la réalité. Cependant, si beaucoup d’avis sont négatifs cela peut être un signal d’alerte. Heureusement, ce n’est pas le cas pour le site de paris sportifs PMU.

Avis PMU : le bonus de bienvenue

L’offre de bienvenue de PMU sports est plutôt avantageuse par rapport à d’autres sites de paris sportifs. Chaque nouvel inscrit peut bénéficier d’un premier pari gratuit. Ce pari sera remboursé entièrement au joueur à hauteur de 100 €.

Quelques conditions sont à respecter pour activer ce bonus PMU sport :

Inscription obligatoire sur le site PMU ;

Dépôt minimum de 5 € ;

Montant maximum du pari : 100 €

Il est important de préciser que ce bonus PMU sport est valable pendant 15 jours à compter de la date d’inscription. Utilisez le code promo PMU "SPORT" pour profiter de ce bonus sur le premier pari.

Notre avis sur l’offre de paris de PMU

Parier sur PMU sport permet d’accéder à un large catalogue de disciplines. PMU fait partie des sites de paris sportifs qui ont l’offre de paris la plus riche. Vous trouverez bien sûr les disciplines les plus courantes, comme le football ou encore le rugby. Mais ce qui fait l’intérêt de PMU sport est la présence de sports moins “connus”, comme par exemple le curling ou la Nascar.

Si on prend l’exemple du football, il est possible de parier sur de nombreuses compétitions. En effet, ce ne sont pas moins de 50 ligues qui sont présentes sur PMU sport.

Concernant les types de paris, on trouve les paris classiques (score final, résultat du match…), mais aussi des paris sportifs plus spécifiques (comme le “but sur pénalty” pour le football).

Avis PMU : l’application mobile

De plus en plus de personnes utilisent leur téléphone pour parier. C’est pourquoi PMU sport offre la possibilité à ses utilisateurs de télécharger une application mobile. Sachez toutefois qu’il faut télécharger 3 applications différentes pour accéder à PMU Sport, à PMU Turf et à PMU Poker.

Quelle que soit l’application choisie, le processus de téléchargement et d’installation est très simple et rapide. À savoir que ces applications mobiles sont disponibles sur iOS et Android. Si vous ne souhaitez pas télécharger d’application, le site de paris sportifs possède une version qui est entièrement compatible avec les mobiles.

Les cotes PMU sont-elles attractives ?

Comme nous l’avons mentionné en préambule de cet avis PMU, les cotes sont un peu le point faible de PMU. En effet, il ne fait pas partie des sites de paris sportifs les plus avantageux de ce point de vue là.

Quel que soit le sport sélectionné, les cotes pratiquées sur le site de PMU sont généralement en dessous de la moyenne des autres sites de paris sportifs. Mais la plateforme comble cette lacune en proposant d’autres fonctionnalités intéressantes. Elle propose notamment de nombreux modes de jeux et des challenges à ses utilisateurs.

Pour les personnes qui souhaitent parier avec des cotes élevées, ce site risque de les décevoir un peu. Cependant, il possède d’autres atouts non négligeables.

Quel avis sur les promos PMU ?

En plus de son bonus de bienvenue intéressant, la plateforme de paris sportifs propose diverses promotions à ses joueurs. Pour ceux qui sont fidèles, la plateforme offre des freebets (paris gratuits). Cela se passe souvent sur les réseaux sociaux du bookmaker.

Mais ce n’est pas tout. PMU sport propose également l’option Cash out. C’est d’ailleurs un des premiers sites de paris sportifs à avoir mis en place le Cash out. Pour rappel, le cash out permet de récupérer une partie des gains potentiels si vous choisissez d’annuler un pari.

PMU offre aussi d’autres promotions, comme les Combimax. Inspirés des grilles loto-foot, ces promotions sont très populaires auprès des utilisateurs de PMU sport. Sans oublier le 1N2 Jackpot qui peut vous permettre de multiplier vos gains par 100.

Avis sur l'offre PMU Turf

Impossible de rédiger un avis sur PMU sans parler des paris sur le turf. En effet, PMU (Pari Mutuel Urbain) est un acteur majeur des courses hippiques.

Comme nous l’avons évoqué, il faut télécharger une application spéciale PMU hippique pour pouvoir parier sur les courses de chevaux. L’application PMU Turf est cependant très simple à utiliser.

Comme pour PMU Sport, PMU hippique (ou PMU Turf) permet à ses utilisateurs de miser en argent réel sur diverses courses hippiques. Les joueurs réguliers se voient offrir des promotions et des cadeaux spéciaux, comme des freebets par exemple ou du cashback.

Sur PMU hippique, les amateurs pourront notamment parier sur de nombreuses courses hippiques nationales. Ils pourront aussi bénéficier d’un bonus de bienvenue spécifique. Celui-ci correspond au doublement du 1er dépôt jusqu’à 100 € en paris gratuits (ou en e-paris hippiques). Vous recevrez d’abord 50 % à l’inscription. Puis 50 % de plus si vous effectuez un dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription.

Aucune offre spécifique à l’utilisation de la version mobile existe. Cependant, le bonus de bienvenue mentionné au début de cet avis PMU est aussi disponible pour les joueurs qui créent leur compte via l’application mobile PMU.

Avis sur l'offre PMU Poker

En plus de PMU Sport et de PMU Hippique, il existe également PMU Poker pour les amateurs de ce célèbre jeu de table. Là aussi, les joueurs pourront profiter d’un bonus de bienvenue spécifique. Celui-ci s’applique de la manière suivante :

30 € versés après la validation de l’inscription et le 1er dépôt ;

Des tickets spins pour une valeur de 20 € (10 € à la validation de l’inscription, et 10 € lorsque vous aurez obtenu 2 points PMU poker).

Là aussi, une application mobile spécifique est dédiée à PMU Poker.

Les moyens de dépôt et de retrait

Avant de pouvoir déposer de l’argent ou retirer des gains, une étape est indispensable : l’inscription sur le site. Cela est nécessaire aussi bien pour votre sécurité que pour celle du site de paris sportifs.

Une fois votre inscription faite et validée, vous pourrez accéder au dépôt ou au retrait dans l’onglet “approvisionner & toucher mes gains” de votre compte joueur.

Pour effectuer un dépôt, vous devez sélectionner “approvisionner”. Ensuite, vous choisissez le moyen de dépôt et le montant. De nombreux moyens sont disponibles pour déposer de l’argent :

Cartes bancaires ;

Paypal ;

Tickets prépayés ;

Virement bancaire.

La plateforme n’applique généralement aucun frais. Les dépôts sont instantanés sauf via virement bancaire où cela peut prendre de 3 à 5 jours. Le montant minimum de dépôt est de 5 €.

Pour les retraits, les mêmes moyens de paiement sont disponibles. Cette fois le montant minimum est de 1 €. Vous pouvez faire 3 demandes de retrait par jour. À noter que depuis 2022, il n’est plus possible d’utiliser Skrill et TicketPremium.

Avis sur le service client de PMU

Il est impensable de rédiger un avis PMU sans nous pencher sur le service client. C’est en effet un aspect essentiel pour une plateforme en ligne. Plusieurs moyens de contact sont mis à disposition des joueurs :

via téléphone au 3971 (tous les jours de 8 h 30 à 22 h) ;

via live chat (tous les jours de 12 h à 22 h) ;

via email (à serviceclient@pmu.fr) ;

via formulaire de contact (accessible sur le site) ;

via courrier (PMU service client - TSA 61 501 - 75734 Paris Cedex 15).

Il est important de souligner qu’un service pour les personnes sourdes et malentendantes a été mis en place. Il est accessible du lundi au vendredi (de 9 h à 17 h ). Dernier point important : le service client est disponible en français uniquement.

Globalement, les joueurs jugent que le service client de PMU est de qualité.

Avis PMU - La FAQ

Est-ce que PMU est un site fiable ?

Oui, PMU est un site de paris sportifs fiable. Il est reconnu par l’ARJEL (ex-ANJ) qui lui a délivré une licence en 2010.

Est-il possible de parrainer un ami sur PMU ?

Oui, il est possible de parrainer un ami sur PMU. Pour ce faire, il faut accéder à votre compte joueur et cliquer sur l’onglet “mon parrainage”. Vous n’avez plus qu’à entrer l’adresse de votre ami. Ce dernier recevra une invitation pour faire son inscription.

Comment faire pour valider mon compte joueur sur PMU ?

On vous recommande de valider votre compte joueur le plus rapidement possible après l’inscription. Cela vous permettra de gagner du temps et de pouvoir rapidement retirer vos gains potentiels.

Pour valider votre compte joueur, vous devez envoyer une copie d’un justificatif d’identité (carte d’identité / passeport) ainsi qu’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Après vérification de ces documents, PMU vous envoie un code secret à votre adresse postale. Vous n’avez plus qu’à entrer ce code sur le site et votre compte est validé.